Se hai perso o ti è stato rubato il tuo pass Navigo che ti ha permesso di prendere il tuo Vélib', ecco i passaggi che devi eseguire.

Per continuare a prendere i mezzi pubblici:

Se hai un pass Navigo personalizzato (con la tua foto): devi presentare una dichiarazione di smarrimento o furto online sul tuo Spazio Personale o presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk. Il tuo pass Navigo verrà quindi sostituito (direttamente in agenzia o per posta se dichiarato online).

Se si dispone di un pass Navigo Easy o Discovery: il pass non viene sostituito, è necessario ottenerne uno nuovo presso le biglietterie o gli sportelli RATP e Navigo SNCF Services Desk.

Per continuare a utilizzare Velib':

Al fine di impedire qualsiasi utilizzo del servizio Vélib' a tua insaputa con il tuo pass Navigo e di continuare a utilizzare Vélib' durante il periodo di validità del tuo Pass, contatta il servizio clienti al numero 01 76 49 1234 che ti fornirà i codici di accesso per utilizzare le biciclette per la restante durata del tuo pass.