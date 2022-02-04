Ho una domanda sulla cronologia dei miei acquisti Vélib'
Per trovare la cronologia dei tuoi acquisti Vélib' effettuati tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, accedi a Île-de-France Mobilités Connect, quindi vai alla sezione "Menu", quindi toccando il tuo nome, in "I miei ultimi acquisti".
Nota: devi essere connesso a Île-de-France Mobilités Connect al momento dell'acquisto per beneficiare di questo servizio.
Questa pagina riepiloga tutti gli acquisti effettuati, ma non include gli importi addebitati se il tuo piano viene superato. Questi importi ti saranno comunicati da Vélib', via e-mail, 7 giorni dopo la fine della validità del tuo pacchetto.