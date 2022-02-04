Quali pacchetti Vélib' sono disponibili sull'app Île-de-France Mobilités?

Aggiornato su 04 febbraio 2022

Dall'applicazione Île-de-France Mobilités è possibile acquistare i seguenti pacchetti Vélib':

  • Il Biglietto V, per un viaggio in Vélib' meccanico o elettrico;
  • Il classico pass di 24 ore, inclusi 30 minuti in Vélib' meccanico per 24 ore;
  • Il pass elettrico di 24 ore, di cui 45 minuti in Vélib' elettrico e 60 minuti in Vélib' meccanico, per 24 ore;
  • Il pass di 3 giorni, di cui 45 minuti in Vélib' elettrico e 60 minuti in Vélib' meccanico, per 72.

I pass consentono di noleggiare fino a 5 biciclette contemporaneamente.
Per ulteriori informazioni su questi pacchetti, visitare Vélib'.