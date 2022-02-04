Innanzitutto, assicurati che il tuo telefono sia compatibile:

La maggior parte dei telefoni Android NFC con almeno Android versione 6.0 sono compatibili.

Tutti i modelli da iPhone 7 in poi sono compatibili con almeno iOS 13 e iOS 14.5 per iPhone XR, XS e XS Max con l'ultima versione dell'applicazione.

In tal caso, assicurati che l'NFC del telefono sia abilitato (nelle Impostazioni del telefono).

Infine, controlla il posizionamento del pass Navigo in relazione al telefono, varia a seconda del telefono:

Sulla maggior parte dei telefoni Android, è necessario presentare il pass sul retro del telefono,

· Sui modelli Sony Xperia XZ e Sony Xperia X, è necessario posizionare la scheda davanti allo schermo,

· Su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella scheda sulla parte superiore del telefono, rivolto verso lo schermo o sul retro. Per iPhone XR, XS e XS Max, è necessario almeno iOS 14.5 e per l'applicazione IDFM, è richiesta la sua ultima versione da 7.0.5.

Alla vibrazione, il tuo pass viene rilevato e pronto per essere ricaricato: la lettura / scrittura continua, quindi non spostare il pass e attendere la conferma visiva dell'applicazione prima di rimuovere il pass.



