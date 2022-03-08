Bérangère Decros, Project Manager Marketing e Biglietteria presso Île-de-France Mobilités

Bérangère Decros, Project Manager Marketing e Biglietteria presso Île-de-France Mobilités
Il mio lavoro: Marketing and ticketing project manager

L'attività del mio dipartimento è progettare, implementare, commercializzare e gestire i servizi di biglietteria e informazione ai passeggeri che consentono ai residenti dell'Ile-de-France di viaggiare facilmente nell'Île-de-France. Per quanto mi riguarda, intervengo nello specifico sul mondo del ticketing.

La bigliettazione è un termine che copre tutto ciò che consente di acquistare biglietti di trasporto e viaggiare convalidando il proprio biglietto sulle apparecchiature di convalida (terminali nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana, validatori su tram o autobus). Ciò include anche le diverse forme di abbonamenti, i mezzi di pagamento, i supporti di convalida e persino la rete di distribuzione...

All'interno di questo dipartimento, ho due missioni principali:

1. La progettazione di nuovi servizi. Ciò consiste, da un lato, nell'identificare i bisogni non coperti dall'offerta attuale, e quindi nel definire e inquadrare le soluzioni di domani per soddisfarli.

Questo ci ha portato, ad esempio, ad evolvere l'offerta Navigo esistente con l'implementazione di un pacchetto come Navigo Liberté+ che permette di essere fatturati solo se si viaggia! O l'implementazione del biglietto SMS a bordo degli autobus.

Ma questi nuovi servizi richiedono anche un approccio alla mobilità nel suo complesso, cercando di rendere più fluidi gli spostamenti per i residenti dell'Ile-de-France, grazie a offerte e servizi che combinano il trasporto pubblico e tutti gli altri servizi di mobilità sostenibile (bicicletta, carpooling, car sharing, ecc.).

2. Lo sviluppo di partnership, per sperimentare e quindi implementare nuove offerte e funzionalità per i residenti dell'Ile-de-France. Molto concretamente questo si traduce in:

  • Île-de-France Mobilités Connect, un unico account che consente l'accesso a tutti i servizi di trasporto pubblico in Île-de-France (implementazione in corso), ma anche ai servizi di carpooling...
  • La vendita di servizi di mobilità complementari, come l'integrazione di Vélib' direttamente nell'app Île-de-France Mobilités, al fine di offrire ai nostri clienti un viaggio che rimane pienamente ancorato nell'ambiente di Île-de-France Mobilités.
  • Esperimenti con intermediari con le aziende, per facilitare il rimborso del datore di lavoro...

Competenze e qualità

Le 4 competenze chiave per avere successo nel mio lavoro

  1. Senso del servizio clienti
  2. Gestione multitasking (la capacità di gestire più attività contemporaneamente)
  3. Pilotaggio, coordinamento e gestione di progetti multi-stakeholder
  4. Sapere come identificare le opportunità e dare priorità

Le qualità che mi servono quotidianamente

  1. Un buon rapporto, una buona capacità di far parte di un lavoro collettivo
  2. Forte adattabilità
  3. Reattività
  4. Capacità di ascolto e analisi

Qual è la mia vita quotidiana al lavoro?

Riunioni continue! ;)

Ma anche, la gestione dei nostri fornitori di servizi MOA / MOE (project management e project management), la definizione e l'inquadramento dei servizi, l'analisi delle opportunità di mercato, l'inquadramento della strategia da proporre alla direzione di Île-de-France Mobilités.

Nella mia vita quotidiana, ci sono anche molti incontri con i partner e questioni di negoziazione e contrattualizzazione.

Gestisco anche progetti per realizzare sviluppi tecnici? Ciò implica l'interfacciamento con molti stakeholder all'interno di Île-de-France Mobilités, ma anche con i vettori, i nostri partner... dalla fase a monte con l'inquadramento del servizio, alla fase a valle, quella dell'effettivo lancio del servizio o del prodotto.

Nelle mie missioni, inoltre, troviamo sessioni di brainstorming, studi sui bisogni e l'alimentazione di ricerche di mercato.

E infine l'assemblaggio e il follow-up e il feedback sulla sperimentazione di nuovi servizi.

 

La mia carriera

Sono in Île-de-France Mobilités da 3 anni. In precedenza, ho lavorato in uno studio di progettazione per 12 anni - di cui 6 anni dedicati al settore dei trasporti - prima di entrare in un operatore (Transdev) per 3 anni.

Perché amo il mio lavoro?

Sento di essere davvero utile, che il mio lavoro fa la differenza quotidiana per i residenti dell'Ile-de-France - perché migliorare le condizioni di mobilità significa lavorare per la qualità della vita di tutti.

Mi piace anche il mio lavoro quando vedo i progetti concretizzarsi sul campo. E poi, è molto gratificante influenzare personalmente la strategia aziendale (definizione della roadmap dei servizi, prioritizzazione degli sviluppi e definizione delle regole fini dei servizi resi ai clienti).

In Île-de-France Mobilités, i team e la direzione sono totalmente investiti nel servizio dei residenti dell'Ile-de-France, tutti si stanno muovendo nella stessa direzione: e questo è davvero soddisfacente su base giornaliera.

20 anni fa, ho preso un lavoro estivo a Transilien, vendevo biglietti di trasporto alla stazione. E da allora ho mantenuto un filo rosso "trasporto" per tutta la mia carriera. Una coincidenza? Niente affatto!

Le professioni dei trasporti sono molto vaste e ricche, quando ci metti piede è difficile uscire da questo settore davvero coinvolgente, soprattutto abbiamo una fibra di "servizio pubblico". Non esitate a testare, non vorrete andartene!