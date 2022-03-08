Bérangère Decros, Project Manager Marketing e Biglietteria presso Île-de-France Mobilités

Perché amo il mio lavoro?

Sento di essere davvero utile, che il mio lavoro fa la differenza quotidiana per i residenti dell'Ile-de-France - perché migliorare le condizioni di mobilità significa lavorare per la qualità della vita di tutti.

Mi piace anche il mio lavoro quando vedo i progetti concretizzarsi sul campo. E poi, è molto gratificante influenzare personalmente la strategia aziendale (definizione della roadmap dei servizi, prioritizzazione degli sviluppi e definizione delle regole fini dei servizi resi ai clienti).

In Île-de-France Mobilités, i team e la direzione sono totalmente investiti nel servizio dei residenti dell'Ile-de-France, tutti si stanno muovendo nella stessa direzione: e questo è davvero soddisfacente su base giornaliera.

20 anni fa, ho preso un lavoro estivo a Transilien, vendevo biglietti di trasporto alla stazione. E da allora ho mantenuto un filo rosso "trasporto" per tutta la mia carriera. Una coincidenza? Niente affatto!

Le professioni dei trasporti sono molto vaste e ricche, quando ci metti piede è difficile uscire da questo settore davvero coinvolgente, soprattutto abbiamo una fibra di "servizio pubblico". Non esitate a testare, non vorrete andartene!