Bérangère Decros, Project Manager Marketing e Biglietteria presso Île-de-France Mobilités
Pubblicato su
Il mio lavoro: Marketing and ticketing project manager
L'attività del mio dipartimento è progettare, implementare, commercializzare e gestire i servizi di biglietteria e informazione ai passeggeri che consentono ai residenti dell'Ile-de-France di viaggiare facilmente nell'Île-de-France. Per quanto mi riguarda, intervengo nello specifico sul mondo del ticketing.
La bigliettazione è un termine che copre tutto ciò che consente di acquistare biglietti di trasporto e viaggiare convalidando il proprio biglietto sulle apparecchiature di convalida (terminali nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana, validatori su tram o autobus). Ciò include anche le diverse forme di abbonamenti, i mezzi di pagamento, i supporti di convalida e persino la rete di distribuzione...
All'interno di questo dipartimento, ho due missioni principali:
1. La progettazione di nuovi servizi. Ciò consiste, da un lato, nell'identificare i bisogni non coperti dall'offerta attuale, e quindi nel definire e inquadrare le soluzioni di domani per soddisfarli.
Questo ci ha portato, ad esempio, ad evolvere l'offerta Navigo esistente con l'implementazione di un pacchetto come Navigo Liberté+ che permette di essere fatturati solo se si viaggia! O l'implementazione del biglietto SMS a bordo degli autobus.
Ma questi nuovi servizi richiedono anche un approccio alla mobilità nel suo complesso, cercando di rendere più fluidi gli spostamenti per i residenti dell'Ile-de-France, grazie a offerte e servizi che combinano il trasporto pubblico e tutti gli altri servizi di mobilità sostenibile (bicicletta, carpooling, car sharing, ecc.).
2. Lo sviluppo di partnership, per sperimentare e quindi implementare nuove offerte e funzionalità per i residenti dell'Ile-de-France. Molto concretamente questo si traduce in:
- Île-de-France Mobilités Connect, un unico account che consente l'accesso a tutti i servizi di trasporto pubblico in Île-de-France (implementazione in corso), ma anche ai servizi di carpooling...
- La vendita di servizi di mobilità complementari, come l'integrazione di Vélib' direttamente nell'app Île-de-France Mobilités, al fine di offrire ai nostri clienti un viaggio che rimane pienamente ancorato nell'ambiente di Île-de-France Mobilités.
- Esperimenti con intermediari con le aziende, per facilitare il rimborso del datore di lavoro...
Competenze e qualità
Le 4 competenze chiave per avere successo nel mio lavoro
- Senso del servizio clienti
- Gestione multitasking (la capacità di gestire più attività contemporaneamente)
- Pilotaggio, coordinamento e gestione di progetti multi-stakeholder
- Sapere come identificare le opportunità e dare priorità
Le qualità che mi servono quotidianamente
- Un buon rapporto, una buona capacità di far parte di un lavoro collettivo
- Forte adattabilità
- Reattività
- Capacità di ascolto e analisi
Qual è la mia vita quotidiana al lavoro?
Riunioni continue! ;)
Ma anche, la gestione dei nostri fornitori di servizi MOA / MOE (project management e project management), la definizione e l'inquadramento dei servizi, l'analisi delle opportunità di mercato, l'inquadramento della strategia da proporre alla direzione di Île-de-France Mobilités.
Nella mia vita quotidiana, ci sono anche molti incontri con i partner e questioni di negoziazione e contrattualizzazione.
Gestisco anche progetti per realizzare sviluppi tecnici? Ciò implica l'interfacciamento con molti stakeholder all'interno di Île-de-France Mobilités, ma anche con i vettori, i nostri partner... dalla fase a monte con l'inquadramento del servizio, alla fase a valle, quella dell'effettivo lancio del servizio o del prodotto.
Nelle mie missioni, inoltre, troviamo sessioni di brainstorming, studi sui bisogni e l'alimentazione di ricerche di mercato.
E infine l'assemblaggio e il follow-up e il feedback sulla sperimentazione di nuovi servizi.
La mia carriera
Sono in Île-de-France Mobilités da 3 anni. In precedenza, ho lavorato in uno studio di progettazione per 12 anni - di cui 6 anni dedicati al settore dei trasporti - prima di entrare in un operatore (Transdev) per 3 anni.
Perché amo il mio lavoro?
Sento di essere davvero utile, che il mio lavoro fa la differenza quotidiana per i residenti dell'Ile-de-France - perché migliorare le condizioni di mobilità significa lavorare per la qualità della vita di tutti.
Mi piace anche il mio lavoro quando vedo i progetti concretizzarsi sul campo. E poi, è molto gratificante influenzare personalmente la strategia aziendale (definizione della roadmap dei servizi, prioritizzazione degli sviluppi e definizione delle regole fini dei servizi resi ai clienti).
In Île-de-France Mobilités, i team e la direzione sono totalmente investiti nel servizio dei residenti dell'Ile-de-France, tutti si stanno muovendo nella stessa direzione: e questo è davvero soddisfacente su base giornaliera.
20 anni fa, ho preso un lavoro estivo a Transilien, vendevo biglietti di trasporto alla stazione. E da allora ho mantenuto un filo rosso "trasporto" per tutta la mia carriera. Una coincidenza? Niente affatto!
Le professioni dei trasporti sono molto vaste e ricche, quando ci metti piede è difficile uscire da questo settore davvero coinvolgente, soprattutto abbiamo una fibra di "servizio pubblico". Non esitate a testare, non vorrete andartene!