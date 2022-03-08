Dietro le quinte di Île-de-France Mobilités: incontra quattro donne che fanno crescere il tuo trasporto

Il suo lavoro?

"Il mio lavoro è quello di creare nuove linee di tram e autobus con un alto livello di servizio, in modo che le persone possano percorrere brevi e medie distanze"

La sua motivazione principale?

"Mi piace il mio lavoro perché credo nell'importanza e nell'utilità dei servizi pubblici e di una vera politica dei trasporti per aprire i territori e migliorare la vita nei quartieri. Amo il mio lavoro perché ha un significato".