Dietro le quinte di Île-de-France Mobilités: incontra quattro donne che fanno crescere il tuo trasporto
Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Quattro donne tra i 258 esperti impiegati presso Île-de-France Mobilités. Quattro donne che, come i loro 440 colleghi, donne e uomini, lavorano ogni giorno per far crescere la nostra mobilità nell'Île-de-France.
Perché queste quattro donne? Perché il loro lavoro, non necessariamente li conosci. Perché potresti non sospettare il loro ruolo cruciale nei tuoi spostamenti quotidiani. E perché le donne come loro, come le loro colleghe, sono essenziali per continuare a migliorare la rete di trasporti nell'Île-de-France.
Charlotte Quint, Project Manager per gli autobus competitivi
Il suo lavoro?
"Partecipare all'organizzazione della competizione di tutte le linee di autobus a Parigi e nei sobborghi interni, entro il 2025".
In termini concreti, ciò significa che Charlotte sta lavorando per creare una rete di autobus armonizzata nella regione dell'Île-de-France, con un alto livello di servizio...
Il suo talento segreto?
"Saper far dialogare autorità pubbliche e attori privati"
Gwenaelle Larrey, Responsabile delle operazioni di marketing
Il suo lavoro?
"Progettare e gestire la commercializzazione dei nostri vari biglietti di trasporto, servizi e abbonamenti."
Ciò significa, soprattutto, che Gwenaelle sta pensando ai modi migliori per rendere la vita più facile agli utenti, in tutti i loro viaggi.
La sua motivazione principale?
"È un servizio pubblico, è concreto".
Claire Dassy, Vice Capo del Dipartimento Progetti di Superficie
Il suo lavoro?
"Il mio lavoro è quello di creare nuove linee di tram e autobus con un alto livello di servizio, in modo che le persone possano percorrere brevi e medie distanze"
La sua motivazione principale?
"Mi piace il mio lavoro perché credo nell'importanza e nell'utilità dei servizi pubblici e di una vera politica dei trasporti per aprire i territori e migliorare la vita nei quartieri. Amo il mio lavoro perché ha un significato".
Bérangère Decros, Responsabile del progetto di marketing e biglietteria
Il suo lavoro?
Progettare, implementare, commercializzare e gestire servizi dibiglietteria che consentano ai residenti dell'Ile-de-France di spostarsi più facilmente nell'Île-de-France.
La sua motivazione principale?
"Sento di essere davvero utile, che il mio lavoro fa la differenza quotidiana per i residenti dell'Ile-de-France - perché migliorare le condizioni di mobilità significa lavorare per la qualità della vita di tutti."