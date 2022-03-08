Dietro le quinte di Île-de-France Mobilités: incontra quattro donne che fanno crescere il tuo trasporto

Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Quattro donne tra i 258 esperti impiegati presso Île-de-France Mobilités. Quattro donne che, come i loro 440 colleghi, donne e uomini, lavorano ogni giorno per far crescere la nostra mobilità nell'Île-de-France.

Perché queste quattro donne? Perché il loro lavoro, non necessariamente li conosci. Perché potresti non sospettare il loro ruolo cruciale nei tuoi spostamenti quotidiani. E perché le donne come loro, come le loro colleghe, sono essenziali per continuare a migliorare la rete di trasporti nell'Île-de-France.

Charlotte Quint, Project Manager per gli autobus competitivi

Charlotte Quint, responsabile del progetto di gara per autobus presso Île-de-France Mobilités
Il suo lavoro?

"Partecipare all'organizzazione della competizione di tutte le linee di autobus a Parigi e nei sobborghi interni, entro il 2025".

In termini concreti, ciò significa che Charlotte sta lavorando per creare una rete di autobus armonizzata nella regione dell'Île-de-France, con un alto livello di servizio...

Il suo talento segreto?

"Saper far dialogare autorità pubbliche e attori privati"

Gwenaelle Larrey, Responsabile delle operazioni di marketing

Gwenaelle Larrey, responsabile delle operazioni di marketing presso Île-de-France Mobilités
Il suo lavoro?

"Progettare e gestire la commercializzazione dei nostri vari biglietti di trasporto, servizi e abbonamenti."

Ciò significa, soprattutto, che Gwenaelle sta pensando ai modi migliori per rendere la vita più facile agli utenti, in tutti i loro viaggi.

La sua motivazione principale?

"È un servizio pubblico, è concreto".

Claire Dassy, Vice Capo del Dipartimento Progetti di Superficie

Claire Dassy, Vice Capo del Dipartimento Progetti di Superficie presso Île-de-France Mobilités
Il suo lavoro?

"Il mio lavoro è quello di creare nuove linee di tram e autobus con un alto livello di servizio, in modo che le persone possano percorrere brevi e medie distanze"

La sua motivazione principale?

"Mi piace il mio lavoro perché credo nell'importanza e nell'utilità dei servizi pubblici e di una vera politica dei trasporti per aprire i territori e migliorare la vita nei quartieri. Amo il mio lavoro perché ha un significato".

Bérangère Decros, Responsabile del progetto di marketing e biglietteria

Bérangère Decros, Project Manager Marketing e Biglietteria presso Île-de-France Mobilités
Il suo lavoro?

Progettare, implementare, commercializzare e gestire servizi dibiglietteria che consentano ai residenti dell'Ile-de-France di spostarsi più facilmente nell'Île-de-France.

La sua motivazione principale?

"Sento di essere davvero utile, che il mio lavoro fa la differenza quotidiana per i residenti dell'Ile-de-France - perché migliorare le condizioni di mobilità significa lavorare per la qualità della vita di tutti."