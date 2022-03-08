Claire Dassy, Vice Capo del Dipartimento Progetti di Superficie
Pubblicato su
Il mio lavoro: Assistente del Capo del Dipartimento Progetti di Superficie
Il mio lavoro è quello di creare nuove linee di tram in modo che le persone possano spostarsi più facilmente su brevi e medie distanze, ma anche linee di autobus con un alto livello di servizio (autobus che viaggiano su binari non mescolati con le auto).
Un approccio urbano ai progetti
Nel mio dipartimento, portiamo avanti i progetti a lungo termine: dalla loro immaginazione alla loro messa in servizio con i viaggiatori... Ciò implica anticipare come si trasformerà la necessità di trasporto tra 15 anni: perché questo è il tempo medio di realizzazione di una linea tranviaria.
Per creare queste nuove linee di tram, ci affidiamo alle prospettive di sviluppo strategico espresse nel Master Plan della regione Île-de-France (SDRIF), sulle raccomandazioni del PDUIF (Plan de déplacements urbain de l'Île-de-France). Prima di avviare i lavori, conduciamo studi solidi durante i quali collaboriamo con ingegneri, architetti urbani, specialisti operativi, ecc.
Realizziamo i nostri progetti di trasporto "facciata a facciata", il che significa che fanno parte di un approccio globale alla riqualificazione dello spazio pubblico, con, ad esempio, la creazione di piste ciclabili, marciapiedi allargati, il recupero delle strade, ecc. Pertanto, lavoriamo a stretto contatto con le comunità (città, intercomuni) attraversate dai nostri progetti.
Competenze e qualità
Le 4 competenze chiave per avere successo nel mio lavoro
- Saper orchestrare il lavoro di squadra... con un vero senso della diplomazia: tra competenze interne esterne alla nostra gestione (servizio contratti, comunicazione, riorganizzazione bus, ...), competenze esterne (tecnici degli enti locali, project management, società specializzate che gestiscono i cantieri) e finanziatori a cui riportiamo (Stato, Regione, Dipartimenti...).
- Comprendere i progetti di pianificazione territoriale a lungo termine, nelle loro dimensioni urbane, sociali e politiche. Avere conoscenza di tutte le politiche pubbliche. Essere in grado di cambiare focus (dal dettaglio (arredo urbano) al globale (riprogettazione dei movimenti alla scala di un'area abitativa). Comprendere il territorio nel suo complesso.
- Essere un generalista: imparare in modo sommario, e spesso sul lavoro, in molti campi, capire cosa fanno gli altri mestieri per svolgere al meglio il ruolo di direttore d'orchestra.
- Sapersi adattare per capire il ruolo di ciascuno, la cultura di ogni attore, imparare come funzionano gli equilibri al di fuori di Île-de-France Mobilités, soprattutto tra gli operatori.
Le qualità che mi servono quotidianamente
- Umiltà, per poter durare: saper ammettere che non sappiamo tutto, osare parlarne
- Entusiasmo
- Empatia, dobbiamo essere in grado di capire cosa passano le persone per gestire gli espropri o far capire come questo progetto che impatta sulla loro vita quotidiana migliorerà il loro quartiere in futuro.
- Tenacia
Qual è la mia vita quotidiana al lavoro?
I giorni non sono uguali!
Elementi di progetti sono presentati ai funzionari eletti e alla popolazione - studi, progetti, avanzamento dei lavori, anche azioni pedagogiche con i bambini (laboratori con scuole, college ...).
Svolgiamo anche molto lavoro sul monitoraggio finanziario dei contratti e sul monitoraggio delle procedure legali e di sicurezza (nella fase di studi, lavori e test) nonché, ad esempio, l'esame dei fascicoli nel comitato di composizione amichevole per facilitare la vita dei commercianti durante i lavori.
Ci occupiamo anche della comunicazione intorno ai progetti, delle fasi di studio e durante i cantieri.
La mia formazione
Ho studiato urbanistica e architettura.
Perché amo il mio lavoro
Mi piace il mio lavoro perché fa parte della pianificazione territoriale : la mobilità è una dimensione importante della pianificazione territoriale. E precisamente, questa è una delle mie aree di formazione e interesse.
E poi costruire progetti di trasporto pubblico, è davvero utile per lo sviluppo sostenibile, soprattutto e nei territori dove la mobilità è l'inizio di una forma di uguaglianza e libertà (per l'accesso alla cultura, alle strutture, per muoversi semplicemente).
Infine, mi piace il mio lavoro perché credo nell'importanza e nell'utilità dei servizi pubblici, nell'importanza e nell'utilità di una vera politica dei trasporti per aprire i territori e migliorare la vita in questi quartieri.
Il mio lavoro ha un senso.