Claire Dassy, Vice Capo del Dipartimento Progetti di Superficie

Perché amo il mio lavoro

Mi piace il mio lavoro perché fa parte della pianificazione territoriale : la mobilità è una dimensione importante della pianificazione territoriale. E precisamente, questa è una delle mie aree di formazione e interesse.

E poi costruire progetti di trasporto pubblico, è davvero utile per lo sviluppo sostenibile, soprattutto e nei territori dove la mobilità è l'inizio di una forma di uguaglianza e libertà (per l'accesso alla cultura, alle strutture, per muoversi semplicemente).

Infine, mi piace il mio lavoro perché credo nell'importanza e nell'utilità dei servizi pubblici, nell'importanza e nell'utilità di una vera politica dei trasporti per aprire i territori e migliorare la vita in questi quartieri.

Il mio lavoro ha un senso.