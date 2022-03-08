Charlotte Quint, responsabile del progetto di concorrenza per gli autobus presso Île-de-France Mobilités
Pubblicato su
Partecipa attivamente alla competizione per autobus nell'Île-de-France: Charlotte Quint ci racconta il suo lavoro complesso e appassionante, perché lo ama, l'importanza della diplomazia nella sua vita quotidiana e come facilita il dialogo tra autorità pubbliche e operatori privati.
Il mio lavoro: Project Manager per autobus competitivi
All'interno del dipartimento Competition (15 persone), mi occupo della concorrenza delle linee di autobus a Parigi e nei sobborghi interni.
Prima mi sono concentrato sugli autobus delle periferie, le 1200 linee di autobus affidate a operatori privati storici raggruppati nell'associazione OPTILE (Organisation Professionnelle des Transports d'Île-de-France), ora stiamo lanciando la competizione delle linee di autobus a Parigi e nei sobborghi interni. Una rete di 311 linee di autobus, che è tuttavia molto più grande in termini di chilometri o numero di passeggeri.
Cos'è la concorrenza?
Fino a poco tempo fa, le linee di autobus nell'Île-de-France erano gestite come un monopolio. Ciò significa che un'azienda, sempre la stessa, aveva un contratto operativo costantemente rinnovato. Ma ora le leggi europee e nazionali impongono la data del 1 ° gennaio 2025 per la messa in servizio dei contratti per gli autobus dopo una procedura di gara - come ha fatto per l'acqua ...
Si tratta di un processo di concorrenza con delega di servizio pubblico che è iniziato con gli autobus ma continuerà con treni, tram, RER e infine la metropolitana.
Concretamente, ciò significa che al termine di una gara d'appalto, un operatore,francese o straniero, sarà in grado di gestire le linee di autobus a Parigi e nei sobborghi interni.
Questo concorso è nuovo nell'Île-de-France, ma è già una vecchia realtà in molte città come Lione o Lille. Lì, l'esercizio delle linee viene rimesso in concorrenza ogni 5-10 anni e gli operatori sono abituati.
Per noi, in Île-de-France Mobilités, questo processo competitivo risponde naturalmente alla necessità di rispettare il diritto nazionale ed europeo, ma è anche un modo, come autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France, per incoraggiare gli operatori a offrirci i migliori progetti operativi per migliorare la qualità del servizio a beneficio dei residenti dell'Ile-de-France.
Competenze e qualità
Le 3 competenze chiave per avere successo nel mio lavoro
- Saper dare priorità: non lasciarti sopraffare dallo stress o dall'alta densità di soggetti
- La capacità di lavorare e interagire con una moltitudine di interlocutori, interni, esterni, con culture aziendali diverse
- Project management, ovviamente, il mio lavoro è quello di un direttore d'orchestra
Le qualità che mi servono quotidianamente
- Sii un diplomatico
- Empatia
- Resistenza allo stress
- E sempre positività, buon umore
Qual è la mia vita quotidiana al lavoro?
- Segui l'avanzamento dei diversi progetti, assicurati che ogni team stia progredendo bene sui suoi risultati finali
- Sviluppare e arricchire gli strumenti di gestione
- Essere un direttore d'orchestra, centralizzare tutte le domande sull'argomento
- Condurre riunioni mensili con team interfunzionali per mantenere un buon livello di informazioni per tutti gli stakeholder
La mia carriera
La mia carriera è molto focalizzata sugli appalti pubblici, nel senso più ampio del termine, e sulle interazioni tra pubblico e privato.
Ho studiato giurisprudenza, prima di un master in ingegneria dei partenariati pubblico/privato presso SciencesPo Lyon. Questa formazione, che non esiste più, mi ha permesso di imparare a organizzare un dialogo tra un attore privato e un'autorità pubblica che formula un bisogno, un servizio pubblico da delegare per esempio.
Dopo gli studi, sono entrato a far parte di una società di consulenza dedicata al settore pubblico, con una posizione focalizzata su questioni finanziarie. È lì che ho lavorato alle mie prime deleghe di servizio pubblico, con l'analisi delle offerte, l'aggiudicazione dei contratti, ecc.
Ed è così che mi sono candidato a Île-de-France Mobilités 5 anni e mezzo fa.
Perché amo il mio lavoro?
La cosa interessante dell'essere un project manager è che non sono un esperto di business, ma lavoro con una varietà di specialisti : avvocati, esperti finanziari e ingegneri. Non sono uno specialista ma capisco.
E poi questo lavoro mi offre una quotidianità molto varia, una moltitudine di soggetti, nel contesto ancora molto codificato di un concorso con procedura di Delega di Servizio Pubblico. Non facciamo la stessa cosa da un mese all'altro, non è ripetitivo. In questo momento, ad esempio, sono immerso in questioni relative al patrimonio. E poi mi permette di lavorare con molte persone, molto diverse.