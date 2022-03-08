Charlotte Quint, responsabile del progetto di concorrenza per gli autobus presso Île-de-France Mobilités

La mia carriera

La mia carriera è molto focalizzata sugli appalti pubblici, nel senso più ampio del termine, e sulle interazioni tra pubblico e privato.

Ho studiato giurisprudenza, prima di un master in ingegneria dei partenariati pubblico/privato presso SciencesPo Lyon. Questa formazione, che non esiste più, mi ha permesso di imparare a organizzare un dialogo tra un attore privato e un'autorità pubblica che formula un bisogno, un servizio pubblico da delegare per esempio.

Dopo gli studi, sono entrato a far parte di una società di consulenza dedicata al settore pubblico, con una posizione focalizzata su questioni finanziarie. È lì che ho lavorato alle mie prime deleghe di servizio pubblico, con l'analisi delle offerte, l'aggiudicazione dei contratti, ecc.

Ed è così che mi sono candidato a Île-de-France Mobilités 5 anni e mezzo fa.