Gwenaelle Larrey, responsabile delle operazioni di marketing presso Île-de-France Mobilités
Gwenaelle Larrey ci racconta il suo lavoro come Marketing Operations Manager di Île-de-France Mobilités: le sue missioni quotidiane, le competenze che deve implementare... e tutti i buoni motivi per alzarsi ogni mattina per aiutare i residenti dell'Ile-de-France a viaggiare più facilmente.
Il mio lavoro: Marketing Operations Manager presso Île-de-France Mobilités
Lavoro nel Dipartimento Offerta Servizi e Marketing e più precisamente nel Dipartimento MAAS Service Policy and Marketing di Île-de-France Mobilités, che conta circa 20 persone dedicate alla progettazione dell'offerta di servizi di marketing, MaaS (service mobility) e ticketing.
Il mio ruolo principale
Concretamente, mi occupo della progettazione, della gestione della commercializzazione dei nostri vari biglietti di trasporto, servizi e abbonamenti.
Ciò comporta la programmazione e l'organizzazione delle operazioni con gli operatori (RATP, SNCF, Optile...), lo sviluppo di elementi linguistici (argomenti) che aiuteranno gli utenti a capire meglio come (e perché) modernizziamo i nostri prodotti di bigliettazione.
Ho un triplo cappello
- Gestione del marketing : con l'implementazione di elementi destinati ad aiutare gli utenti a spostarsi verso biglietti di trasporto più moderni (Navigo Easy, Navigo Liberté+, la possibilità di acquistare o ricaricare biglietti con il telefono ...)
- Gestione delle relazioni con i clienti: ascolta le richieste degli utenti per comprenderle e migliorare l'esperienza del cliente. Per fare ciò, seguiamo in particolare gli elementi che emergono tramite il dipartimento reclami e comunicazione.
- Strategia: sviluppare l'evoluzione dei prodotti, basata in particolare su studi, al fine di offrire prodotti e servizi che soddisfino le aspettative degli utenti
Competenze e qualità
Le 4 competenze chiave per avere successo nel mio lavoro
- Il senso dell'organizzazione, per rispondere e comprendere tutti i soggetti dell'ecosistema: lavoro su prodotti tradizionali (Navigo annuale, mensile, prodotti per giovani e anziani...) e nuovi prodotti (Navigo Easy, Navigo Liberté+, l'acquisto di biglietti su smartphone...)
- Versatilità, perché passiamo molto velocemente da un soggetto all'altro
- Un buon rapporto e reali capacità di gestione, perché dobbiamo lavorare con molti servizi diversi - all'interno di Île-de-France Mobilités, ma anche esternamente con fornitori di servizi, operatori...
- Rigore. C'è tutto un aspetto degli indicatori, delle cifre, nel mio lavoro
Le qualità che mi servono quotidianamente
- Ascolto: per capire le esigenze e le aspettative di tutti
- Dinamismo, evidente data la diversità dei miei soggetti e la varietà dei miei interlocutori
- Buona resistenza allo stress, per gestire nel modo più sereno possibile l'emergenza (reclami che possono verificarsi massicciamente in caso di problemi su un'operazione)
Qual è la mia vita quotidiana al lavoro?
- Supportare gli utenti, ad esempio con l'implementazione di workshop e studi per aiutare a migliorare i nostri prodotti, comprenderli e migliorare l'esperienza del cliente.
- Riunioni di gestione del progetto con i nostri fornitori di servizi o con esperti di business, qui a Île-de-France Mobilités, che ci supportano quotidianamente.
- Monitoraggio dei prodotti e sviluppo di report.
Perché faccio questo lavoro?
Per l'aspetto relazionale, il coordinamento... Collaborare con le persone è ciò che mi spinge. Ho bisogno di questa dinamica di gruppo.
Quello che amo di Île-de-France Mobilités è la diversità. Persone, lavori, profili, carriere. Solo nel mio dipartimento, c'è un mix di ingegneri e diversi professionisti del marketing. Nessuno, originariamente, vengo dall'industria alimentare.
Lavoro su prodotti di uso quotidiano, prodotti che hanno senso e suscitano interesse, prodotti che servono davvero a uno scopo e che uso io stesso.
Quando fai marketing, uno dei punti essenziali è capire su cosa stai lavorando, capire le aspettative...
Ma soprattutto, Île-de-France Mobilités è un servizio pubblico, è concreto.