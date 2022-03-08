Gwenaelle Larrey, responsabile delle operazioni di marketing presso Île-de-France Mobilités

Perché faccio questo lavoro?

Per l'aspetto relazionale, il coordinamento... Collaborare con le persone è ciò che mi spinge. Ho bisogno di questa dinamica di gruppo.

Quello che amo di Île-de-France Mobilités è la diversità. Persone, lavori, profili, carriere. Solo nel mio dipartimento, c'è un mix di ingegneri e diversi professionisti del marketing. Nessuno, originariamente, vengo dall'industria alimentare.

Lavoro su prodotti di uso quotidiano, prodotti che hanno senso e suscitano interesse, prodotti che servono davvero a uno scopo e che uso io stesso.

Quando fai marketing, uno dei punti essenziali è capire su cosa stai lavorando, capire le aspettative...

Ma soprattutto, Île-de-France Mobilités è un servizio pubblico, è concreto.