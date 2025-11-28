Condizioni generali di rimborso - Operazione di rimborso del pacchetto settimana 2025-2026

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Il pass Navigo Week è un pacchetto valido per una settimana (dal lunedì alla domenica) che consente di viaggiare sulla rete Ile-de-France nelle aree scelte.

Per Area di Compensazione si intende la piattaforma online accessibile all'indirizzo https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement dove possono essere presentate le richieste di rimborso di tutti o parte dei pacchetti di trasporto creati da Île-de-France Mobilités e gestiti da Comutitres S.A.S, in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Il servizio Île-de-France Mobilités Connect è un servizio di autenticazione per accedere in modo sicuro ai servizi di Île-de-France Mobilités e di alcuni dei suoi partner.

Il termine " Utente " indica la persona che utilizza il pacchetto idoneo nell'ambito dell'operazione di rimborso descritta nel presente documento.

Il nome " Payer " indica il nome della persona fisica che paga il pacchetto.

ARTICOLO 2: PRINCIPI GENERALI

Come parte del loro percorso scolastico, gli studenti del 3 ° anno devono completare uno stage di scoperta di 5 giorni in un'azienda. Per facilitare la mobilità durante questo tirocinio obbligatorio, Île-de-France Mobilités ha deciso di rimborsare un pass Navigo Week per studente acquistato per questo periodo.

Tutte le richieste di rimborso nell'ambito di questa operazione devono essere presentate sul sito https://www.iledefrance-mobilites.fr, solo nell'area di compensazione, accessibile all'indirizzo https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement . Per accedere a questo spazio, è necessario creare o avere un account Île-de-France Mobilités Connect.

Solo gli Utenti maggiorenni e minorenni emancipati alla data di presentazione della domanda possono presentare una richiesta di rimborso. Per gli Utenti minorenni, la richiesta di rimborso viene effettuata dal Pagatore del pacchetto, che è considerato il tutore legale dell'Utente. All'Utente minorenne non viene richiesto di creare un account per ottenere un rimborso per il Pagatore.

Le domande vengono presentate esclusivamente online e devono essere presentate nell'area di compensazione tra l'8 dicembre 2025 e il 31 maggio 2026 inclusi. La finalizzazione delle richieste avviate durante questo periodo è possibile fino al 30 giugno 2026 incluso, attraverso il sistema di reclamo (fare riferimento all'articolo 7 del presente documento).

È possibile effettuare una sola richiesta per Utente.

ARTICOLO 3: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per beneficiare del rimborso di un (1) pacchetto Navigo Week utilizzato per recarsi sul luogo del tirocinio di scoperta in azienda svolto durante l'anno scolastico 2025-2026, l'Utente deve:

- Essere iscritti alla 3° classe per l'anno scolastico 2025-2026;

- Aver completato uno stage di scoperta in un'azienda;

- Essere in possesso di un pacchetto Navigo Week (zone 1-5, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5 e prezzi solidali) durante il periodo di stage in azienda durante l'anno scolastico 2025-2026.

Se soddisfa queste condizioni, l'Utente (o il Pagatore se l'Utente è minorenne) deve:

- Presentare una richiesta sullo spazio di compensazione di cui all'articolo 2 del presente documento.

- Presentare nel processo di candidatura online una copia della convenzione di tirocinio per conto dello studente per l'anno scolastico 2025-2026;

- Per gli studenti che hanno utilizzato un pass Navigo Discovery: una copia dei due elementi che compongono il pass Navigo Discovery (carta nominativa e carta con il numero) e prova di acquisto.

ARTICOLO 4: IMPORTO RIMBORSATO

L'importo rimborsato corrisponde all'importo pagato dal Pagatore alla tariffa in vigore al momento dell'acquisto del pacchetto Navigo Week detenuto dall'Utente durante il suo periodo di stage di scoperta in un'azienda.

ARTICOLO 5: TERMINI DI RIMBORSO

Tutti i rimborsi vengono effettuati tramite bonifico sul conto bancario conosciuto o inserito nel processo di candidatura online.

Il rimborso sarà versato al Pagatore del pacchetto Navigo Week detenuto dall'Utente. Il suo nome sarà indicato nel corso online al momento della presentazione della domanda e nell'e-mail di conferma inviata al termine della richiesta all'indirizzo e-mail corrispondente all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

ARTICOLO 6: SEGUITO DEL PAGAMENTO

Lo stato della richiesta può essere monitorato nella pagina Tracking nell'area di compensazione collegandosi con l'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per presentare la richiesta.

Inoltre, verranno inviate e-mail automatiche in ogni fase per informare sullo stato della richiesta. Queste e-mail saranno inviate all'indirizzo e-mail corrispondente all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alle domande frequenti disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités al seguente indirizzo:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTICOLO 7: RECLAMI

Tutti i reclami relativi a queste misure di rimborso devono essere presentati all'Area di indennizzo. Un modulo di contatto dedicato è disponibile in fondo alla pagina.

L'accesso al modulo di contatto può essere effettuato anche dal collegamento ipertestuale presente nell'e-mail inviata in caso di richiesta rifiutata all'indirizzo e-mail corrispondente all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S si riservano il diritto di richiedere qualsiasi prova aggiuntiva necessaria per verificare le informazioni fornite.

ARTICOLO 8: DATI PERSONALI

I dati utilizzati per creare l'account Ile-de-France Mobilités vengono raccolti prima della vendita del pacchetto. Fare riferimento alle Condizioni generali di utilizzo dell'account cliente Île-De-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles

Nell'ambito del processo di compensazione, all'Utente (al pagatore se l'Utente è minorenne) non vengono richiesti dati aggiuntivi rispetto a quanto raccolto per la creazione e la gestione del contratto. Fare riferimento alle Condizioni Generali di Vendita del Pacchetto Navigo Week:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-forfaits-navigo-mois-navigo-semaine

L'elaborazione del rimborso può comportare la raccolta delle coordinate bancarie (IBAN e BIC) del pagatore al fine di effettuare l'operazione di rimborso. Questi dati, giustificati dal contratto, vengono conservati per tutta la durata del rimborso.

L'elaborazione del rimborso può anche comportare un ulteriore trattamento automatizzato dei dati personali, che verrà effettuato durante l'esame della prova di indirizzo richiesta di nuovo. L'obiettivo di questo approccio è garantire l'autenticità dei documenti forniti e combattere le frodi.

La prova dell'indirizzo viene conservata per tutta la durata dell'elaborazione della domanda.

ARTICOLO 9: MEDIAZIONE

Sia questo sito che i termini e le condizioni del suo utilizzo sono regolati dalla legge francese, indipendentemente dal luogo di utilizzo.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, l'utente e / o il Pagatore può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

L'Utente e/o il Pagatore troveranno sui siti web RATP, SNCF e OPTILE, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, l'Utente e/o il Pagatore possono sottoporre la questione al mediatore di loro scelta.

ARTICOLO 10: ACCETTAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RIMBORSO

La presentazione di una richiesta di rimborso è subordinata all'accettazione e al rispetto delle presenti Condizioni Generali di Rimborso.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, l'Area di compensazione e i servizi associati, nonché le presenti Condizioni generali di rimborso, in particolare per adattarsi ai cambiamenti dello spazio rendendo disponibili nuove funzionalità, eliminando o modificando le funzionalità esistenti.

Le condizioni saranno presentate al Pagatore durante ogni processo di rimborso.

Il pagatore può quindi decidere: