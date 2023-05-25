Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto gratuito per l'integrazione dei giovani

gennaio 2026



Preambolo

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del pacchetto di trasporto gratuito per i tirocinanti della formazione professionale continua. La sottoscrizione e l'utilizzo del pacchetto di trasporto gratuito per i tirocinanti della formazione professionale continua è subordinato all'accettazione piena, completa e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso, nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il pacchetto.

Il pacchetto di trasporto gratuito per i tirocinanti della formazione professionale continua nell'Île-de-France è gestito e rilasciato da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" in nome e per conto di Île-de-France Mobilités (Autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France) con il nome di "Agence Solidarité Transport" (di seguito: "l'Agenzia"), i cui dati di contatto sono: 0800 950062 (numero gratuito da rete fissa), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT ÎLE-DE-FRANCE -TSA 14445

77213 AVON CEDEX

1. DEFINIZIONI

1.1 Il nome "Beneficiario" indica il beneficiario di un diritto sociale preso in considerazione nel Trasporto Gratuito, e "Titolare" indica la persona che utilizza il Trasporto Gratuito.

1.2 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o con un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

2 – PRESENTAZIONE E UTILIZZO

Il pacchetto di trasporto gratuito per i tirocinanti della formazione professionale continua nell'Île-de-France è il risultato delle decisioni dell'Île-de-France Mobilités e della regione Île-de-France. Questo pacchetto consente ai titolari di carta interessati di viaggiare gratuitamente sulle linee regolari di trasporto pubblico nella regione Île-de-France, compresi gli autobus notturni RoissyBus e Noctilien. Non è valido su Orlyval, Allobus-Roissy C-D-G, nel TGV nell'Île-de-France, su alcune linee con tariffe speciali di OPTILE o sulla rete ferroviaria al di fuori dell'Île-de-France. Non può essere integrato o utilizzato come complemento a un abbonamento o a un biglietto ferroviario diverso dal viaggio complementare. L'intero viaggio deve essere effettuato nell'Île-de-France.

3 - CONSEGNA E CARICO

3.1 Il pacchetto di trasporto gratuito può essere rilasciato dall'Agence Solidarité Transport ai tirocinanti della formazione professionale continua, fuori dal sistema scolastico e disoccupati, di età compresa tra 16 e 25 anni, residenti nell'Île-de-France e impegnati in uno dei seguenti programmi del servizio pubblico regionale di formazione e integrazione professionale: Avenir Jeunes, programma Competenze, Scuola della seconda opportunità.

3-2 Il Beneficiario deve avere un pass Navigo personalizzato con il suo nome e cognome e su cui appare la sua foto. I pass Discovery, Navigo imagine R o Navigo Annual non possono essere utilizzati come supporto per la tariffa Solidarité Transport.

La richiesta di un pass Navigo deve essere richiesta separatamente.

3-3 Modalità:

Le richieste devono essere presentate alle organizzazioni di formazione e sul sito web https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr. L'assegnazione dei diritti è effettuata esclusivamente dall'Agenzia.

L'Agenzia invia all'organizzazione di formazione del tirocinante una lettera informativa da consegnare al Beneficiario informandolo della procedura da seguire per beneficiare del trasporto gratuito e contenente il suo identificativo e codice riservato per accedere al sito https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr.

Il tirocinante deve registrare il suo numero cliente Navigo sul sito web https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr.

L'Agenzia invia quindi all'organismo di formazione interessato una lettera da consegnare al Beneficiario informandolo della concessione del trasporto gratuito per i Beneficiari interessati e del periodo di validità di tale diritto.

3-4 Caricamento del pacchetto di trasporto gratuito sul pass Navigo

Una volta concesso il diritto all'accesso gratuito da parte dell'Agenzia, per poterlo utilizzare, il Titolare deve obbligatoriamente far caricare il Pacchetto di trasporto gratuito sul suo pass Navigo, per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), presso uno sportello o un dispositivo di vendita delle reti dei Vettori.

4 - CONVALIDA E CONTROLLO DEI BIGLIETTI

La convalida e il controllo avvengono alle condizioni stabilite nelle condizioni generali per l'ottenimento e l'utilizzo del pass Navigo.

5 - SERVIZIO POST-VENDITA

5-1 Nessun rimborso totale o parziale delle biglietti di trasporto acquistate per viaggiare sarà effettuato in attesa dell'elaborazione della pratica da parte dell'Agenzia di Trasporto Solidale o dell'organizzazione di formazione. Il richiedente non avrà diritto ad alcun risarcimento o risarcimento biglietto qualsiasi danno derivante da un tempo di elaborazione superiore o inferiore al tempo annunciato.

5-2 PERDITA O FURTO DEL SUPPORTO: In caso di smarrimento/furto del supporto contactless su cui viene caricato il pacco, fare riferimento alle CGSU corrispondenti, disponibili sul sito www.iledefrance-mobilites.fr .

6 – DISPOSIZIONI VARIE

6-1 SCADENZA E RINNOVO DEI DAZI

Il diritto all'accesso gratuito è concesso in periodi rinnovabili di un mese, limitati alla fine del mese di uscita dal dispositivo.

Il primo periodo gratuito dura fino alla fine del mese corrente se l'assegnazione avviene prima del 15 del mese, fino alla fine del mese successivo altrimenti.

Il rinnovo è effettuato automaticamente dall'Agenzia il 25° giorno di ogni mese. Il beneficiario deve ricaricare il suo pass Navigo dal 25 di ogni mese, per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), presso uno sportello o un dispositivo di vendita delle reti dei Vettori.

6-2 SOSPENSIONE DEL DIRITTO

Il diritto al trasporto gratuito è automaticamente sospeso, fatti salvi i procedimenti giudiziari:

- in caso di confisca del pass Navigo per frode del portatore sulle reti,

- in caso di frode accertata nella costituzione del fascicolo di richiesta della tariffa di trasporto gratuito (falsa dichiarazione, falsificazione di allegati, ecc.). In questo caso, l'Agenzia notifica la sospensione del diritto al trasporto gratuito mediante una e-mail o una semplice lettera indirizzata all'ultimo luogo di residenza noto del tirocinante,

Chiunque continui ad avvalersi del diritto al trasporto gratuito dopo la sua sospensione è perseguibile penalmente.

L'Agenzia si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi nuova richiesta di diritto al trasporto gratuito a un tirocinante il cui contratto sia già stato risolto per frode accertata. Tale rifiuto può essere opposto per un periodo di 3 anni dalla cessazione, nei confronti del truffatore e dei suoi eventuali complici.

7 - INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI

Nell'ambito del Pacchetto Trasporto Gratuito per i tirocinanti della formazione professionale continua, vengono effettuati trattamenti sui Dati Personali del Titolare/Beneficiario da parte di vari responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy:

· Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

- la sottoscrizione e la gestione del pacchetto Trasporto Gratuito per i tirocinanti della formazione professionale continua;

- comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

- effettuare analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

· I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

- la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del Vettore;

- la gestione della convalida e dei dati che ne derivano, in particolare le operazioni di invalidamento di biglietti fraudolente;

- la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

- operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto della normativa vigente;

- analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori;

- la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei Vettori.

I Dati Personali relativi al Titolare/Beneficiario che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

7-1 Trattamento per il quale Île de France Mobilités è responsabile del trattamento

7-1-1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- Dati relativi alla vita personale,

- Dati relativi a reati.

7-1-2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 7.

7-1-3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

- sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Beneficiario per: la gestione del contratto/servizio;

- sull'esercizio di una missione di servizio pubblico dell'Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali dette istituzionali;

- sul consenso del Beneficiario all'invio di comunicazioni commerciali.

7.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Cliente specifici per il pacchetto annuale di trasporto gratuito per i tirocinanti della formazione professionale durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito www.iledefrance-mobilites.fr per il tempo di creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

7.1.5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I Dati provenienti da operazioni effettuate sui servizi online di entità che offrono Servizi Digitali Multimodali sono destinati; Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del Servizio Digitale Multimodale interessato dall'operazione.

7.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al Beneficiario, o al suo rappresentante legale, sono comunicati per finalità gestionali a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

7.2 Trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento

7.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- dati economici e finanziari,

- Dati relativi a reati,

- Dati di convalida.

7.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 7.

7.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

- il consenso del Beneficiario (prospezione commerciale)

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

7.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le tracce nominative dei viaggi (timestamp - luogo di convalida - numero della carta) vengono conservate solo per poche ore, tranne quando sono necessarie per stabilire una fatturazione. Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

- I dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

- I dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, dalla data dell'operazione.

- I dati raccolti nel contesto dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

- I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei dati dei trattamenti effettuati da altri Vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

7.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida anonimizzati.

7.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

7.3 Quali sono i diritti del Beneficiario sui suoi Dati e come esercitarli?

Il Beneficiario ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei propri Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i suoi diritti, il Beneficiario può inviare la sua richiesta con la specificazione dei diritti interessati dalla richiesta, l'ambito della sua richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti) accompagnata dai suoi dati di contatto, dal suo numero cliente e dagli elementi per giustificare la sua identità.

Il Beneficiario può inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

· all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

· o all'indirizzo e-mail: [email protected].

i trattamenti per i quali la Regione Ile-de-France è responsabile del trattamento:

· o all'indirizzo postale: Regione Ile-de-France, Digital Transformation Pole, all'attenzione del responsabile della protezione dei dati, 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

· o all'indirizzo e-mail: [email protected]

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Beneficiario può contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

· o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected].

· o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

· o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Beneficiario è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

8 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e può essere consultata sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr, sul sito www.solidaritetransport.fr e sul sito www.transports-jeunes-insertion.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.