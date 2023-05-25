Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) prezzi di solidarietà dei trasporti - Servizio civico

luglio 2025

PREAMBOLO

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dello "Sconto 50%" per i Volontari del Servizio Civile e del Corpo Europeo di Solidarietà. La sottoscrizione e l'utilizzo dello "Sconto 50%" è subordinato all'accettazione piena, piena e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il pacchetto.

Lo "sconto del 50%", creato da Île-de-France Mobilités (Autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France), è gestito ed erogato in suo nome e per suo conto da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S", con il nome di "Agence Solidarité Transport" (di seguito: "l'Agenzia"), i cui dati di contatto sono: 0800 948 999 (servizio e chiamata gratuiti), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT D'ÎLE-DE-FRANCE - TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX

1 - DEFINIZIONI

1.1 Il nome "Volontario" indica la persona che richiede lo sconto del 50% per i volontari del servizio civile e il corpo europeo di solidarietà e "Titolare" indica la persona che utilizza lo sconto del 50%. 1. Il volontario e il titolare devono essere la stessa persona.

1.2 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

2 - PRESENTAZIONE

Lo "Sconto 50%" ti consente di viaggiare con un pass Navigo "Sconto 50%" (mese o settimana), biglietti t+ in carnet a metà prezzo, biglietti singoli o carnet a metà prezzo validi sui treni RER e Transilien, e di sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + con un profilo tariffario ridotto.

3-CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 Lo "Sconto del 50%" è concesso ai Volontari del Servizio Civile e del Corpo Europeo di Solidarietà che hanno firmato un contratto di ingaggio con l'Agenzia del Servizio Civile per una missione che si svolge nell'Île-de-France (di seguito il "volontario"). Questi volontari svolgono missioni di interesse generale in strutture di diritto pubblico o organizzazioni senza scopo di lucro nella regione dell'Île-de-France e in particolare associazioni e autorità locali nella regione Ile-de-France, concretizzate da un contratto di lavoro.

3.2 Il Volontario deve avere un pass Navigo personalizzato con il suo nome e cognome e su cui appare la sua foto per caricare il diritto allo "Sconto del 50%". I pass Navigo Discovery, Navigo imagine R o Navigo Annual non possono essere utilizzati per accedere allo "sconto del 50%". La richiesta di pass Navigo deve essere effettuata separatamente.

Per i Volontari residenti nell'Île-de-France, il pass Navigo si ottiene immediatamente presso l'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o Navigo SNCF Service Desk, sul sito www.iledefrance-mobilites.fr o ritirando un modulo presso uno sportello per restituirlo all'Agenzia Navigo.

Per i volontari che non risiedono nell'Île-de-France ma vi svolgono la loro missione, il pass Navigo può essere ordinato solo per corrispondenza presso l'Agenzia Navigo inviando un modulo di richiesta di pass Navigo (disponibile presso l'agenzia commerciale dei vettori, i punti vendita RATP o lo sportello dei servizi Navigo SNCF) accompagnato da un certificato della missione (contratto di lavoro o contratto di attività) su carta intestata che menziona l'identità del datore di lavoro o l'organizzazione di tirocinio e il numero SIRET dello stabilimento situato nell'Île-de-France e una foto tessera recente.

Per conoscere le condizioni di ottenimento, fare riferimento alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pass Navigo. Non appena il processo di richiesta del pass Navigo via Internet sar�� reso disponibile alle persone che lavorano nell'Île-de-France e risiedono al di fuori dell'Île-de-France, i Volontari interessati potranno utilizzare il percorso di richiesta del pass sul sito iledefrance-mobilites.fr.

Un Titolare può essere titolare di un solo pass Navigo con diritto allo "Sconto 50%".

4.1 Rilascio dei diritti di "50% di sconto"

La sottoscrizione dello "Sconto 50%" avviene via internet su una piattaforma dedicata, presente sul sito iledefrance-mobilites.fr. L'Agence Solidarité Transport invia, per conto dell'Agence du Service Civique e dell'Île-de-France Mobilités, un'e-mail di pre-registrazione al Volontario con una missione confermata o futura. Questa e-mail include un link diretto alla piattaforma che consentirà al Volontario di finalizzare la sua iscrizione. Questa piattaforma è accessibile anche tramite un link sul sito iledefrance-mobilites.fr. Saranno ammissibili solo i volontari, il cui contratto valido è stato notificato all'Agenzia di Trasporto Solidale dall'Agenzia del Servizio Civico.

Finalizzazione dell'abbonamento:

Il volontario può finalizzare la sua registrazione:

- o tramite il link nell'e-mail di pre-registrazione: il Volontario deve inserire la sua data di nascita e il suo numero di pass Navigo Personalizzato. Il suo numero di contratto sarà già precompilato nella pagina di abbonamento.

- tramite il link presente sul sito iledefrance-mobilites.fr : il Volontario deve inserire il suo numero di contratto del Servizio Civile o del Corpo Europeo di Solidarietà, la sua data di nascita e il suo numero di pass Navigo Personalizzato.

Procedure di istruzione e comunicazione:

Se l'Agenzia non ha ricevuto dall'Agenzia del Servizio Civico tutte le informazioni relative al contratto del Volontario, la richiesta di sottoscrizione non avrà esito positivo. Dal ricevimento da parte dell'Agenzia, e a condizione che sia completo e privo di errori, il fascicolo è trattato entro 10 giorni di calendario.

Il diritto allo "sconto del 50%" non è rilasciato per un periodo inferiore a un mese. Non ci sarà alcun rimborso totale o parziale dei biglietti di trasporto acquistati per viaggiare in attesa dell'elaborazione della pratica da parte dell'Agenzia. Il volontario richiedente non avrà diritto ad alcun risarcimento o risarcimento biglietto qualsiasi danno derivante da un tempo di elaborazione superiore o inferiore al tempo annunciato o dal tempo di consegna di un pass Navigo personalizzato. Il Volontario non potrà richiedere risarcimenti o risarcimenti dovuti a ritardi nel trasferimento delle sue informazioni contrattuali tra l'Agenzia di Servizio Civico e l'Agenzia di Trasporto Solidale, consentendo l'assegnazione dei diritti allo "Sconto del 50%".

4.2 Concretizzazione del diritto allo "Sconto 50%"

Il diritto allo "Sconto del 50%" concesso dall'Agenzia deve essere caricato sul pass Navigo personalizzato del Titolare per poter essere utilizzato. Questo carico viene effettuato per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelle dei rivenditori ufficiali (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), presso uno sportello o un dispositivo di vendita delle reti dei vettori.

5 - Acquisto e/o utilizzo di biglietti di trasporto

Gli abbonamenti Navigo "50% di sconto" (mese o settimana) possono essere acquistati e caricati sul pass Navigo personalizzato tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), presso uno sportello o un dispositivo di vendita delle reti dei vettori, non appena il corrispondente diritto allo sconto è stato attivato su questo pass.

Per conoscere le condizioni di cancellazione e le regole di rimborso, fare riferimento alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week.

5.1 Utilizzo di biglietti Metro-Treno-RER o biglietti Bus-Tram a metà prezzo o Navigo Liberté +: il Titolare dello "Sconto 50%", se viaggia con biglietti a metà prezzo o con un contratto Navigo Liberté + Tariffa Ridotta, deve obbligatoriamente essere in possesso del suo pass Navigo su cui è stato addebitato il diritto allo "Sconto 50%", e presentarlo in caso di controllo per giustificare il suo diritto alla riduzione.

5-2 Pagamento: Il pagamento del pacchetto Navigo "50% Discount" e dei biglietti a tariffa ridotta non può essere effettuato tramite Mobility Voucher.

Per conoscere i termini di pagamento, fare riferimento alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week.



6 - SCADENZA E RINNOVO DEI DIRITTI ALLA "RIDUZIONE DEL 50%"

Il diritto allo "sconto del 50%" scade alla fine dell'ultimo mese di contratto del volontario. In caso di proroga del contratto del Titolare, l'Agenzia ne sarà informata. Fornirà automaticamente al Titolare un nuovo diritto a uno "Sconto del 50%". Il Titolare del Conto deve imperativamente aggiornare il suo pass Navigo, per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), presso uno sportello o un dispositivo di vendita delle reti dei Vettori, al fine di poterlo utilizzare.

7 - CONVALIDA E CONTROLLO DEI BIGLIETTI

La convalida e il controllo avvengono alle condizioni previste dalle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pass Navigo.

8-DISPOSIZIONI VARIE

8-1 - Cessazione del diritto allo "sconto del 50%"

Il diritto allo "sconto del 50%" è automaticamente sospeso, fatti salvi i procedimenti giudiziari:

- in caso di confisca del pass Navigo per frode del portatore sulle reti,

- in caso di frode accertata nelle informazioni trasmesse dall'Agenzia del Servizio Civico (contratto falso, false informazioni relative all'identità del Titolare, ecc.). In questo caso, l'Agenzia di Trasporto Solidale notifica la sospensione del diritto alla "Riduzione del 50%" mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo luogo di residenza noto del volontario.

Chiunque continui ad avvalersi del diritto allo "sconto del 50%" dopo la sua sospensione è perseguibile penalmente.

8-2 Perdita o furto

In caso di smarrimento/furto del supporto contactless su cui viene caricato il pacco, fare riferimento alle CGSU corrispondenti, disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

9 - INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI

Nell'ambito dello "sconto del 50%", i Dati personali del volontario vengono elaborati da Île-de-France Mobilités, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati, che si preoccupa della protezione della privacy e del rispetto della vita personale.

I soggetti interessati per l'esecuzione dei trattamenti sono:

- Volontari del Servizio Civile di età compresa tra i 16 e i 25 anni;

- Volontari del Corpo europeo di solidarietà di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Il trattamento non include il recupero e la gestione dei dati dei rappresentanti legali o dei pagatori. Questi dati vengono gestiti e supervisionati al momento dell'acquisto dei pacchetti.

I Dati Personali relativi ai Titolari e ai Volontari, che consentono di identificarli, sono di seguito denominati "Dati".

· Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

- l'emissione e la gestione del diritto;

- comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

- effettuare analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

· I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

- la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del vettore;

- la gestione della convalida e dei dati che ne derivano, in particolare le operazioni di invalidamento di biglietti fraudolente;

- la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

- operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto della normativa vigente;

- analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai vettori;

- la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei vettori.

9-1 Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

9-1-1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- Dati relativi alla vita personale,

- Dati relativi alla vita lavorativa,

9-1-2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9-1-3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

- sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Volontario per: la gestione del contratto/servizio;

- sull'esercizio di una missione di servizio pubblico dell'Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali dette istituzionali;

- sul consenso del Volontario all'invio di comunicazioni commerciali.

9-1-4 Per quanto tempo vengono conservati questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Volontario per la durata del diritto e l'esecuzione dei contratti, nonché fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito iledefrance-mobilites.fr per il tempo di creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

9-1-5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I Dati provenienti da operazioni effettuate sui servizi online di entità che offrono Servizi Digitali Multimodali sono destinati; Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del Servizio Digitale Multimodale interessato dall'operazione.

9.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I Dati relativi ai Volontari sono comunicati per finalità gestionali a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Marocco).

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

9.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

9.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- dati economici e finanziari,

- Dati relativi a reati,

- Dati di convalida.

9.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

- il consenso del Titolare (prospezione commerciale)

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

9.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF sono:

- I Dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

Le tracce nominative dei movimenti (timestamp - luogo di convalida - numero della carta) vengono conservate solo per poche ore. Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

- I dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

- I dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, dalla data dell'operazione.

- I dati raccolti nel contesto dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

- I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei dati dei trattamenti effettuati da altri vettori sono disponibili sul sito web di questi ultimi.

9.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati anonimi di convalida della convalida.

9.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

9.3 Quali sono i diritti del Titolare sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare ha ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei propri Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i suoi diritti, il Titolare può inviare la sua richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla richiesta, i suoi dati di contatto, l'ambito della sua richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti), il suo numero cliente e gli elementi per giustificare la sua identità.

Il Titolare potrà inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

· all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

· o all'indirizzo e-mail: [email protected].

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare può contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected] .

. o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

10 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e può essere consultata sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.