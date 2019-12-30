Avviso legale, Condizioni generali d'uso e Informativa sulla privacy delle applicazioni Ile-de-France Mobilités

(Aggiornato: 6 gennaio 2025)

I seguenti paragrafi e salvo diversa indicazione si applicano sia all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités che all'applicazione mobile Transport Public Paris 2024, di seguito denominate "Applicazioni mobili Île-de-France mobilités"

Avviso legale

Editoria

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités e tutti i suoi sottodomini e sezioni sono servizi di Île-de-France Mobilités.

Direttore della pubblicazione: Laurent PROBST, Amministratore delegato

Direttore editoriale: Xavier GUEPET, Direttore della comunicazione

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun75009, Parigi

Telefono : 01-47-53-28-00 Mail : [email protected]

Descrizione tecnica

Alloggio

Microsoft Italia

39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

Telefono : 09 70 01 90 90

Sviluppo e integrazione dei media

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités è stata sviluppata da Instant System (www.instant-system.com) e Capgemini (https://www.capgemini.com/).

Pianificatore di percorso

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités si basa sulla tecnologia open source Navitia sviluppata da Hove per il calcolo dei percorsi, il calcolo del prezzo del viaggio, gli orari e la geolocalizzazione delle fermate dei trasporti nelle vicinanze e dei punti di interesse. (https://navitia.io/)

Per i percorsi ciclabili, l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités trasmette le soluzioni di viaggio in bicicletta fornite dal servizio Géovélo (www.geovelo.fr) della società La Compagnie des Mobilités. Si basa su dati aperti sulla disponibilità di biciclette self-service di JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com) e Smovengo (https://www.smovengo.fr/*) tramite la sua offerta Velib, nonché su algoritmi di previsione della disponibilità futura, progettati da Qucit (https://www.qucit.com/*)

Cartografia

I piani schematici delle reti di trasmissione sono stati progettati dalla società Latitude Cartagène (www.latitude-cartagene.com). Le mappe dei piani di quartiere sono state progettate da Île-de-France Mobilités. Si basano sui dati di IGN (www.ign.fr), IAU (www.institutparisregion.fr), APUR (www.apur.org) e IDFM.

Ile-de-France Mobilités Connect

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités si basa su un mattone tecnico di autenticazione Ile-de-France Mobilités Connect che memorizza l'autenticazione e i dati personali del cliente, sviluppati e ospitati da Worldline (www.worldline.com). Questo mattone di autenticazione consente agli utenti del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France un identificatore univoco per accedere a tutti i servizi distribuiti da Île-de-France Mobilités. Questo servizio è sviluppato e ospitato da Wordline.

Servizi di biglietteria

I servizi di biglietteria dell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités si basano su: un SDK rilasciato da Dejamobile e un sistema di biglietteria gestito da Worldline (www.worldline.com).

Agente di orchestrazione del servizio post-vendita

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités si basa su un mattone tecnico che distribuisce le richieste di assistenza post-vendita agli operatori corrispondenti, sviluppato e ospitato da Worldline (www.worldline.com)

Condizioni d'uso

Descrizione dell'app mobile

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités sopra menzionata è l'applicazione Île-de-France Mobilités che ti consente di preparare i tuoi viaggi in Ile-de-France grazie alle funzioni di:

- Ricerca di percorsi

- Orari dei trasporti pubblici

- Informazioni sul traffico

- Consultazione dei piani

- Ricerca di servizi di mobilità nelle vicinanze

- Acquisto di biglietti di trasporto: se il tuo telefono è idoneo, l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités ti consente di acquistare i tuoi biglietti di trasporto dal tuo telefono e caricarli su un pass Navigo o memorizzarli direttamente sul tuo telefono.

Per accedere e utilizzare l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, è necessario scaricarla dalle piattaforme AppStore e Google Play. L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités è stata sviluppata per telefoni cellulari su un sistema operativo Apple IOS e Android.

Il servizio di acquisto biglietti di trasporto è disponibile sui telefoni dotati di tecnologia NFC (contactless) dalla versione Android 6. L'elenco dei telefoni idonei è disponibile sugli store.

Se si dispone di un telefono compatibile (Elenco dei telefoni compatibili), i biglietti acquistati possono essere memorizzati nel telefono e tutto ciò che devi fare è passarlo sul terminale per convalidare.

L'utilizzo dell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités implica l'accettazione espressa da parte dell'utente dell'applicazione di questa clausola, nonché delle presenti condizioni generali.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento e si impegna a informare gli Utenti entro un termine ragionevole.

Accesso all'applicazione mobile

L'accesso all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités sopra menzionata e il suo utilizzo sono riservati all'uso strettamente personale. L'utente accetta di non utilizzare questa applicazione mobile e le informazioni o i dati in essa contenuti per scopi commerciali, politici, pubblicitari o per qualsiasi forma di sollecitazione commerciale.

Disponibilità dell'app mobile

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités sopra menzionata è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, salvo casi di forza maggiore o eventi al di fuori del controllo di Île-de-France Mobilités. Tuttavia, un'interruzione dovuta a manutenzione tecnica necessaria per il corretto funzionamento dell'applicazione mobile e delle relative apparecchiature, o per qualsiasi altro motivo, può essere decisa da Île-de-France Mobilités.

Dati di carpooling e car-sharing

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités sopra menzionata diffonde, a biglietto informazioni, le soluzioni di carpooling e car-sharing fornite dai seguenti servizi: · Communauto: https://paris.communauto.com/

· Citygoo:https://www.citygo.io/

· iDVROOM

· Covoit'ici (nel Vexin): https://covoitici.fr/

· Klaxit: https://www.klaxit.com/

· Ynstant: https://www.ynstant.io/

· Mobicoop: https://www.mobicoop.fr/

· Ouihop: https://www.ouihop.com/

· Rezo Pouce (Yvelines): https://www.rezopouce.fr/

· Blablalines: https://www.blablalines.com/

· Karos: https://www.karos.fr/

· Clem': https://clem.mobi/

Accesso al numero di emergenza 3117

Il 31177 (SMS) o 3117 (chiamata) è il numero di allerta accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la rete ferroviaria francese e sulla rete ferroviaria RATP per segnalare una situazione pericolosa in cui ti trovi

vittima o testimone. L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités consente di accedere a questo servizio di avviso grazie al pulsante "3117" disponibile nella schermata iniziale.

In caso di incidente o rischio, l'applicazione mobile Alert 3117 consente una connessione istantanea con gli operatori di trasporto competenti, titolari di una tessera professionale rilasciata dal Consiglio nazionale per le attività di sicurezza privata (CNAPS).

Questo numero di allerta e questa applicazione mobile sono gestiti dalla SNCF. Per maggiori informazioni e in particolare per quanto riguarda la raccolta di geolocalizzazione e dati personali, cliccare sul link https://www.groupe-sncf.com/fr

Île-de-France Mobilités non è responsabile di questo servizio e non raccoglie dati personali.

Dati in tempo reale

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités diffonde informazioni in tempo reale comunicate da ciascuno degli operatori di trasporto dell'Ile-de-France sulle linee che gestiscono. Queste informazioni riguardano i tempi di attesa per i prossimi passaggi di treni, RER, metropolitane, autobus e tram, nonché i messaggi di interruzioni pianificate o impreviste che si verificano sulla rete di trasporto. La qualità dei dati deriva dall'accuratezza delle informazioni trasmesse da ciascuno degli operatori di trasporto dell'Ile-de-France

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i testi, la grafica, i disegni, le icone, le fotografie, i piani, i loghi, i video, i suoni, i marchi, i testi (...) e più in generale tutti gli elementi che compongono l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités e l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités stessa sono protetti dalle leggi in vigore in biglietto della proprietà intellettuale.

Île-de-France Mobilités è titolare di tali diritti o ha acquisito i diritti necessari per il loro sfruttamento.

Tutti questi elementi che compongono l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités e l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités stessa non possono essere rappresentati o riprodotti, in tutto o in parte, su qualsiasi supporto, senza l'espressa autorizzazione scritta di Île-de-France Mobilités.

Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un atto di contraffazione che può comportare la responsabilità civile o penale del suo autore. Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro qualsiasi persona che abbia commesso atti di contraffazione.

I marchi e i loghi riprodotti sul Sito, e in particolare i marchi e i loghi Île-de-France Mobilités, Navigo e Vianavigo, sono marchi registrati. Qualsiasi riproduzione totale o parziale di questi marchi e / o loghi, da soli o associati, su qualsiasi supporto, senza la previa autorizzazione scritta di IDFM è vietata.

Pertanto, per tutti gli usi, richieste di riproduzione, rappresentazione, adattamento di elementi contenuti nel Sito, non espressamente autorizzati, grazie di contattarci tramite il modulo situato nella sezione Contatti.

Responsabilità

L'applicazione mobile Île-de-France Mobilités e i dati sull'applicazione mobile Île-de-France Mobilités sono forniti a biglietto puramente informativo, non sono contrattuali e non possono impegnare la responsabilità di Île-de-France Mobilités.

Informazioni su orari, viaggi e traffico sono state fornite a Île-de-France Mobilités dai vettori Ile-de-France, Géovélo, Qucit e Jc Decaux.

Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile per errori dovuti a informazioni errate da: vettori, Géovélo, Qucit e JC Decaux, in particolare gli orari delle linee di trasporto comunicati a Île-de-France Mobilités che si rivelano inesatti.

Di conseguenza, Île-de-France Mobilités non può garantire l'accuratezza dei dati forniti alla data indicata.

Île-de-France Mobilités aggiorna regolarmente l'applicazione Ile-de-France Mobilités, in base ai cambiamenti di orario comunicati dai vettori. Tuttavia, l'aggiornamento dell'applicazione Ile-de-France Mobilités potrebbe richiedere del tempo dopo l'effettiva applicazione dei nuovi orari; questo ritardo dipende dalla data di comunicazione dei nuovi orari e dal ritardo incomprimibile tra gli aggiornamenti dell'applicazione Ile-de-France Mobilités (aggiornamento settimanale).

Île-de-France Mobilités si riserva inoltre il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare miglioramenti e/o modifiche all'applicazione Ile-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités non può essere ritenuta responsabile:

· Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dall'uso dell'applicazione Ile-de-France Mobilités e in particolare qualsiasi perdita operativa, perdita finanziaria o commerciale, perdita di programmi e/o dati, in particolare nel sistema informativo dell'Utente dell'applicazione Ile-de-France Mobilités;

· Per danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dal contenuto e/o dall'uso di siti web collegati all'applicazione Ile-de-France Mobilités o a cui gli Utenti potrebbero avere accesso tramite l'applicazione Ile-de-France Mobilités e che non sono siti di Île-de-France Mobilités;

· In caso di malfunzionamenti imputabili a software di terze parti, indipendentemente dal fatto che siano incorporati o meno nell'applicazione Ile-de-France Mobilités o implementati da essi;

· In caso di impossibilità totale o parziale di accedere all'applicazione Ile-de-France Mobilités e al suo contenuto;

· In caso di omissioni e/o errori che possono essere contenuti nell'applicazione Ile-de-France Mobilités.

Qualsiasi decisione che possa essere presa da un Utente alla luce dei dati contenuti nell'applicazione Ile-de-France Mobilités sarà di esclusiva responsabilità di questa persona.

Gli orari indicati su questa applicazione Ile-de-France Mobilités non tengono conto di eventuali interruzioni che potrebbero verificarsi, per qualsiasi motivo, sulla rete di trasporto pubblico della regione Ile-de-France. Île-de-France Mobilités declina ogni responsabilità al riguardo.

Utilizzatori

L'Utente dell'applicazione Ile-de-France Mobilités è responsabile per danni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a terzi, compresa Île-de-France Mobilités, a seguito dell'uso o dello sfruttamento illecito dell'applicazione Ile-de-France Mobilités stessa e/o di uno qualsiasi dei suoi elementi, indipendentemente dalla causa e dal luogo in cui si è verificato tale danno, e garantisce Île-de-France Mobilités contro le conseguenze di reclami o azioni a cui potrebbe, di conseguenza, essere soggetta.

L'Utente dell'applicazione Ile-de-France Mobilités rinuncia al diritto di esercitare qualsiasi ricorso nei suoi confronti, in caso di procedimenti avviati da terzi nei suoi confronti a causa dell'uso e/o dello sfruttamento illecito del Sito.

Collegamenti ipertestuali

Île-de-France Mobilités autorizza qualsiasi sito web o supporto a creare un collegamento ipertestuale alla home page del suo sito, ad eccezione di quelli che diffondono contenuti controversi, pornografici, xenofobi, contrari alla decenza o al buon costume.

Il link deve indicare chiaramente la natura dei contenuti, nonché l'indirizzo esatto della pagina.

È vietato qualsiasi utilizzo dei link all'applicazione Ile-de-France Mobilités per scopi commerciali e pubblicitari.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di impegnare la responsabilità di qualsiasi autore di un collegamento ipertestuale che:

· non ha richiesto l'autorizzazione preventiva di Île-de-France Mobilités o ha ignorato il rifiuto espresso da quest'ultima, per la creazione di un link che punta a una pagina diversa dalla home page del Sito,

· non ha rispettato i diritti di proprietà intellettuale relativi agli elementi dell'applicazione Ile-de-France Mobilités;

· Non ha identificato chiaramente la natura del contenuto e l'indirizzo esatto della pagina (fonte e destinazione) al fine di evitare qualsiasi confusione nella mente degli utenti di Internet.

Qualsiasi informazione accessibile tramite uno dei collegamenti ipertestuali ad altri siti o ad altre fonti Internet non è sotto il controllo di Île-de-France Mobilités, che declina ogni responsabilità per il loro contenuto, servizi disponibili su o da questi siti o fonti esterne.

Legge applicabile

Le presenti condizioni generali, il Sito e l'applicazione mobile, nonché i contenuti del Sito e dell'applicazione mobile, e le eventuali conseguenze del suo utilizzo o disponibilità o indisponibilità sono regolati dalla legge francese. L'utilizzo del Sito e dell'applicazione mobile implica l'espresso consenso dell'Utente all'applicazione di questa clausola.

Protezione dei dati personali dell'applicazione mobile Ile-De-France Mobilité

Visita la pagina dedicata ai dati personali