Rivoluzione del ticketing: visual per la comunicazione

Pubblicato su

Da mercoledì 1 gennaio 2025, una rivoluzione nella bigliettazione semplifica gli spostamenti per i viaggiatori occasionali dei trasporti pubblici nell'Île-de-France. All'ordine del giorno di questa rivoluzione? Due biglietti a tariffa unica per tutti i viaggiatori dell'Île-de-France, ovunque vivano, e il pass Navigo Liberté+ esteso a tutta la regione. In questa pagina, trova tutti i contenuti per comunicare e comprendere la rivoluzione della biglietteria del trasporto pubblico in Île-de-France.

È la rivoluzione dei biglietti!

Immagine: inserto stampa

Immagini: la tabella tariffaria

Video - la spiegazione delle 2 tariffe uniche

Per poter guardare questo video, è necessario

Visuals: le 3 sfide della rivoluzione del ticketing

Immagini: cos'è la rivoluzione del ticketing?

Visual: il volantino della rivoluzione dei biglietti

Visuale: Poster A4 annuncia la rivoluzione dei biglietti

Immagine: Kakemono Revolution

Visuals: la campagna pubblicitaria che rivoluziona il ticketing

Navigo Freedom + esteso: le immagini della campagna

Campagna "Per unirsi ad Anna al ristorante"

Campagna "Per andare a bowling con Karim"

Il volantino Navigo Liberté +

Il kakemono e il poster Navigo Liberté +

I caroselli della campagna Navigo Liberté +

Versione rosa: "-20% sul primo viaggio e anche sui successivi"

Versione verde: "BUS OR METRO?"

Versione arancione: "1,99 € MAX"

Versione viola: "Stanco delle code?"