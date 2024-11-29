Rivoluzione del ticketing: visual per la comunicazione
Da mercoledì 1 gennaio 2025, una rivoluzione nella bigliettazione semplifica gli spostamenti per i viaggiatori occasionali dei trasporti pubblici nell'Île-de-France. All'ordine del giorno di questa rivoluzione? Due biglietti a tariffa unica per tutti i viaggiatori dell'Île-de-France, ovunque vivano, e il pass Navigo Liberté+ esteso a tutta la regione. In questa pagina, trova tutti i contenuti per comunicare e comprendere la rivoluzione della biglietteria del trasporto pubblico in Île-de-France.