Navigo Liberté +: tutto quello che c'è da sapere sui collegamenti
Con Navigo Liberté +, goditi la totale libertà di movimento in tutta l'Île-de-France. Scopri la nostra guida completa per capire come funziona, le corrispondenze consentite e le regole da seguire.
Quali sono le tariffe con Navigo Liberté +?
I viaggi effettuati con Navigo Liberté + vengono fatturati alla fine del mese:
- 1,99 € (0,99 € ridotto) per un viaggio in metropolitana, treno, RER o tram espresso.
- 1,60 € (0,80 € ridotto) per una corsa in autobus, tram o funivia.
- 13 € (6,50 € ridotto) per un viaggio da/per gli aeroporti (Metro linea 14 Orly, RER B CDG e RoissyBus).
Collegamenti e rotte
Una connessione si verifica quando si effettua un cambio di linea durante il viaggio. Con Navigo Liberté +, puoi effettuare tutti i trasferimenti che desideri e utilizzare diversi mezzi di trasporto.
Quando effettui una coincidenza durante il tuo viaggio con Navigo Liberté +, paghi per un singolo viaggio e non per 2:
- Bus / Tram → Bus / Tram:
1,60 € (0,80 € ridotto)
- Metro / Treno / RER / Tram espresso → Metro / Treno / RER / Tram espresso:
1,99 € (0,99 € ridotto)
- Metro / Treno / RER / Tram espresso → Bus / Tram (o viceversa):
1,99 € (0,99 € ridotto)
- Bus / Tram / Metro / Treno / RER / Tram espresso → Aeroporto* (o viceversa):
13 € (6,50 € ridotto)
* Metro linea 14 Orly, RERB CDG, Orlybus e RoissyBus
Periodo di validità dei viaggi
- Partenza in Bus/Tram : 1h30 tra la prima convalida e la coincidenza, senza interruzioni e senza andata e ritorno.
- Partenza in Metro/Treno/RER : 2 ore tra la prima convalida e la connessione, senza uscire.
Oltre queste durate, un nuovo biglietto verrà automaticamente conteggiato durante la connessione.
Area controllata: paga solo per un viaggio
L'area controllata corrisponde allo spazio delimitato dai portali o dalle apparecchiature di convalida.
Rimani in questa zona per evitare di essere addebitato 2 volte.
Suggerimenti:
- Seguire le indicazioni per i trasferimenti.
- Non utilizzare le uscite se non per uscire definitivamente dalla rete.
Attenzione
Se lasci l'area controllata e rientri (riconvalidando il tuo pass), ti verrà addebitato un nuovo viaggio.
Collegamenti speciali senza costi aggiuntivi
Alcuni collegamenti tra stazioni consentono di lasciare brevemente l'area controllata senza pagare per un secondo viaggio :
- Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C
- St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B
- Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C
- Châtelet/ Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)
- Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)
- Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)
- Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)
- Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)
- Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (L)
- Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)
- Ponte Cardinet (L 14) – Ponte Cardinet (L)
- Parigi Montparnasse (N) – Montparnasse benvenuto (L13, L6, L4, L12)
- Parigi Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)
- Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)
- Difesa (L, U) - Difesa (A, L1)
- Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Parigi Gare de Lyon (R)
- Ponte Rungis (L14) – RER C
- Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)
- Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)
- Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)
Dal 2025: apertura di nuovi collegamenti su strade pubbliche
- Châtillon-Montrouge (M13) - (M15 Sud)
- St-Maur-Créteil (RER A) - (M15 Sud)
- Pont de Sèvres (M9 - M15 Sud)
- Créteil l'Echât (M8 - M15 Sud)
Ad esempio
Se prendo la metro 13 e poi la RER C fino a Porte de Clichy, lascerò l'area controllata, ma mi verrà addebitato solo un viaggio.
Come promemoria
La convalida è obbligatoria prima di ogni viaggio quando si entra nella rete e/o si sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.