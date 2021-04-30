Qui es-tu, Valentina?

J’ai 35 ans, je suis franco-italienne. et j’ai rejoint le département Marketing et Billettique (MB) en juin 2020. Cela fait 8 ans que je travaille dans la conception de produits de billettique et d’information voyageur pour les transports publics.

Quelles sont tes missions chez Île-de-France Mobilités?

Je suis en charge de différents projets en lien avec de nouveaux services ou marchés portés par Île-de-France Mobilités, par exemple la conception d’une nouvelle plateforme de dédommagement aux voyageurs ou la création de solutions de billettique « légère » métier (pour les enquêteurs indépendants, le Transport à la Demande, etc.)

Qu’est-ce qui t’a donné envie de rejoindre Île-de-France Mobilités?

Depuis quelques années, Île-de-France Mobilités déploie une stratégie d’offre de service ambitieuse, dont un des axes forts est le numérique.

Côté Marketing et Billettique, cela se traduit par de nombreux projets et un plan de modernisation embarquant des sujets de gouvernance, d’interopérabilité, de dématérialisation, d’application de la LOM etc.

C’est passionnant. Plus globalement, j’apprécie la transversalité des sujets entre les départements ainsi que les profils variés des collaborateurs.

6 mois (ou presque) chez Île-de-France Mobilités dans un contexte particulier (confinement, déconfinement, reconfinement)… quel bilan en tires-tu ?

J’avais la crainte de ne pas pouvoir identifier et bien échanger avec mes collègues… et d’être confrontée à des malentendus. Mais grâce aux outils RH et informatiques couplés à une culture de la communication déjà présente, les projets avancent bien. Enfin, les activités, conférences, séminaires parallèles m’ont permis de développer un réel sentiment d’appartenance.