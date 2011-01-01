Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto annuale imagine R Student

Condizioni generali di vendita e utilizzo 2022 - 2023

La conclusione di un abbonamento e l'utilizzo di un pacchetto annuale imagine R Etudiant presuppone la conoscenza e l'accettazione piena, piena e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo da parte del Titolare e del Pagatore se è separato dal Titolare. Il Pagatore, se diverso dal Titolare, si impegna a comunicare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso al Titolare, e ad informarlo dei suoi obblighi.

Il pacchetto imagine R Étudiant creato da Île-de-France Mobilités, è gestito dal GIE Comutitres, di seguito denominato "GIE Comutitres" o "Agence imagine R" in suo nome e per conto dei vettori RATP, SNCF Voyageurs, Optile (agente di operatori privati) e qualsiasi vettore che abbia ottenuto una delega di servizio pubblico da Île-de-France Mobilités, di seguito denominati "Vettori"

Il pacchetto annuale imagine R Etudiant viene caricato su un pass Navigo immagina R nominativo, rigorosamente personale e non trasferibile. Il pass Navigo imagine R è di proprietà di Île-de-France Mobilités (Île-de-France Mobility Organizing Authority) e dei vettori.

Il nome "Titolare" indica la persona la cui foto e identità appaiono sul pass Navigo imagine R. Il nome "Payer" indica la persona fisica che paga il pacchetto.

Il sito "jegeremacartenavigo" si riferisce al sito web jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr, gestito dal GIE Comutitres e accessibile tramite il sito www.iledefrance-mobilites.fr, gestito da Île-de-France Mobilités.

Articolo 1 - Presentazione e utilizzo del pacchetto Imagine R Student

1-1 Utilizzabile come parte della tariffa Ile-de-France, il pass annuale imagine R Étudiant consente di viaggiare sulle linee regolari di trasporto pubblico dei vettori tra cui Orlybus, Roissybus, autobus notturni Noctilien e Filéo, nonché alcuni servizi locali e trasporti su richiesta, treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France. Non è valido su Orlyval, sul TGV o sulle linee di trasporto pubblico che non applicano le tariffe dell'Ile-de-France. Non può essere integrato o utilizzato come complemento a un abbonamento SNCF Voyageurs o a un biglietto ferroviario.

1-2 È riservato agli studenti residenti nell'Île-de-France, di età inferiore ai 26 anni al 1° settembre 2022 e che seguono una formazione iniziale della durata minima di 350 ore teoriche in un istituto di istruzione superiore o che fornisce istruzione post-secondaria, formazione in apprendistato, elencata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Sono esclusi gli studenti con contratto di professionalizzazione.

1-3 Tutte le comunicazioni (lettere, e-mail, SMS o telefonate) sono indirizzate al Pagatore del Pacchetto. Gli indirizzi email dei Titolari di Conto di età inferiore ai 15 anni non vengono raccolti, non saranno contattati. Il pass Navigo imagine R o l'e-mail di ricarica viene inviata al Titolare o al Pagatore in base alla scelta espressa in fase di sottoscrizione.

Articolo 2 - Sottoscrizione del pacchetto imagine R Student

2-1 Il pacchetto Imagine R Student può essere sottoscritto:

- Tramite internet, dallo spazio personale del pagatore sul sito jegeremacartenavigo (ad eccezione dei contratti finanziati da un terzo pagatore o pagati con assegno)

- Per posta per il pacchetto finanziato da un terzo pagatore (associazioni, comunità ...) o pagato con assegno: il modulo debitamente compilato e accompagnato da tutti i documenti necessari, deve essere inviato all'Agenzia imagine R. Il modulo di sottoscrizione può essere ritirato presso gli uffici commerciali dei vettori, gli sportelli RATP o gli sportelli dei servizi Navigo SNCF elencati sul sito web iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r alla domanda "Dove posso trovare un modulo cartaceo?"

2-2 Ogni nuovo abbonamento deve essere accompagnato da una foto tessera recente (fronte, testa nuda, sfondo neutro, 35x41, non utilizzato, non scansionato, non fotocopiato), il mezzo di pagamento, l'accettazione delle presenti CGUV nonché un certificato di iscrizione o scolarizzazione 2022-2023 (scritto in francese) timbrato e / o firmato, o una fotocopia della carta dello studente 2022-2023 (fronte-retro) senza menzione scritta a mano. Non sono accettate carte dello studente commerciali e / o certificati degli anni precedenti.

- Per la sottoscrizione via internet, dopo aver compilato il modulo online e aver trasmesso tutti i documenti necessari (vedi sopra), il Pagatore deve firmare elettronicamente i documenti relativi alla sottoscrizione del contratto.

- Per la sottoscrizione per posta, il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato all'Agenzia imagine R.

2-3 Nella misura in cui la domanda è completa, è previsto un periodo massimo di 21 giorni tra la data di ricevimento della domanda di abbonamento da parte dell'Agenzia immagina R e:

- la data di spedizione della posta per un abbonamento cartaceo (fa fede il timbro postale),

- la data di invio dell'e-mail di accettazione dell'abbonamento al Pagatore per un abbonamento online.

Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo periodo di 21 giorni sarà rimborsato.

2-4 Una lettera, o una e-mail se l'abbonamento è stato effettuato via Internet, viene inviata al Pagatore e il file viene sospeso nei seguenti casi:

- in assenza di una foto o di una prova conforme (certificato di iscrizione, pre-iscrizione scolastica, carta dello studente 2022-2023, invito all'iscrizione, convenzione di registrazione, certificato di rientro, certificato di scolarizzazione, certificato di pre-registrazione, certificato di affiliazione al regime di sicurezza sociale degli studenti, prova del pagamento delle tasse scolastiche, ...), o un documento necessario per il pagamento al momento della sottoscrizione per posta (RIB, mandato di addebito diretto SEPA firmato o assegno)

- quando lo stabilimento non è informato,

- quando il tipo di formazione seguita o il tipo di contratto di alternanza non è specificato nel certificato di iscrizione o di scolarizzazione.

Al ricevimento degli elementi mancanti da parte dell'Agenzia immagina R, la domanda di sottoscrizione è considerata completa. A partire da tale data si applica un tempo di elaborazione massimo di 21 giorni.

Quando l'Agenzia immagina R convalida una richiesta di abbonamento negli ultimi 16 giorni del mese M corrente per una scelta di inizio validità nel mese M, l'Agenzia posticipa tale validità al mese M+1.

Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo periodo sarà rimborsato.

L'Agenzia imagine R si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti giustificativi al fine di verificare le dichiarazioni del Titolare e/o del Pagatore. In qualsiasi momento, l'Agenzia imagine R può chiedere al pagatore di fornire la prova della scolarizzazione 2022/2023 per il titolare della carta scritta in francese (la carta dello studente dei mestieri e / o i certificati degli anni precedenti non sono accettati). Se la prova della scolarizzazione non viene restituita entro un mese dall'invio della richiesta da parte dell'Agenzia imagine R, quest'ultima considererà che il Titolare non ha diritto al pacchetto imagine R e può risolvere automaticamente il suo contratto e gli vieterà di sottoscrivere un nuovo pacchetto imagine R per un periodo di 3 anni.

2-5 Il Pagatore deve informare l'Agenzia Imagine R per posta o e-mail di qualsiasi cambiamento di situazione riguardante l'indirizzo postale, l'istituto frequentato o la perdita dello status di studente del Titolare, entro un mese dalla modifica.

2-6 Il pacchetto è sottoscritto per un periodo di 12 mesi. Può iniziare a scelta dello studente, per un prezzo identico, il 1 ° settembre, il 1 ° ottobre, il 1 ° novembre, il 1 ° dicembre dell'anno 2022 o il 1 ° gennaio dell'anno 2023. Per qualsiasi abbonamento tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, il pacchetto sarà dovuto a partire dal 1° gennaio 2023. Nessuna domanda di abbonamento per l'anno 2022-2023 sarà accettata oltre il 30 aprile 2023. Il rinnovo del contratto può iniziare al più presto il 1 ° giorno successivo alla fine della validità del contratto in corso. Il Titolare non può quindi stipulare due contratti per lo stesso periodo.

2-7 Il Titolare può consultare, dallo spazio personale del Pagatore sul sito web jegeremacartenavigo, lo stato di elaborazione della sua richiesta di pacchetto.

2-8 Nel primo anno di abbonamento, il pacchetto viene caricato su un pass Navigo imagine R contenente il cognome, il nome e la foto del titolare. Alla fine dell'anno scolastico, il pass Navigo imagine R deve essere conservato e caricato con il nuovo pacchetto per l'abbonamento successivo. Al momento del rinnovo, e prima di ricaricare il pacchetto se il Titolare della carta non ha più il suo pass Navigo imagine R, la produzione di un nuovo pass sarà a pagamento (8 € TTC non rimborsabile prima di ricaricare il pacchetto, altrimenti 23 euro).

2-9 Al momento del rinnovo del pacchetto, il Titolare o il Pagatore, a seconda della scelta espressa nel modulo, riceve una lettera, un SMS o una e-mail, che lo invita a ricaricare il pass Navigo imagine R. Se il Titolare del Conto ricarica il suo pass Navigo imagine R dopo l'inizio della validità del pass, nessun biglietto di trasporto acquistato prima della data di ricarica sarà rimborsato.

2-10 In caso di mancata ricezione della posta/e-mail/SMS relativa alla ricarica del pacchetto (rinnovo del pacchetto), è responsabilità del Titolare informarsi sul seguito dato all'elaborazione della sua richiesta (informazioni disponibili sullo spazio personale del pagatore o telefonicamente). Non verrà effettuato alcun rimborso per i biglietti di trasporto acquistati durante l'attesa di questa mail/e-mail/SMS.

2-11 Oltre il periodo di 21 giorni (cfr. art. 2-1), la mancata ricezione del pass Navigo imagine R può essere dichiarata presso gli uffici commerciali dei Vettori, alcuni sportelli RATP, presso gli sportelli SNCF Navigo Service (1) (il pass viene rilasciato immediatamente), via Internet, sul sito web jegeremacartenavigo collegandosi al suo spazio personale, o per posta all'Agenzia imagine R (un nuovo periodo di 10 giorni, esclusi i fine settimana e i giorni festivi è previsto per la consegna postale). Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo nuovo periodo sarà rimborsato.

2-12 Nessun rimborso sarà effettuato in caso di movimento sociale dei Vettori diverso da quelli previsti dal Codice dei trasporti (articoli L.1222-11 e seguenti).

Articolo 3 - Pagamento del pacchetto imagine R Student

3-1 Il pagatore deve essere una persona fisica maggiorenne o minore emancipata (deve essere fornita la prova).

3-2 Un pagatore può supportare più pacchetti immagina R.

3-3 Il pagatore può essere diverso dal titolare del pass Navigo imagine R.

3-4 Il prezzo comprensivo di IVA del pacchetto, comprensivo di spese amministrative (8 € TTC non rimborsabili), è fissato per l'anno scolastico. È pagabile in contanti in un'unica soluzione o tramite addebito diretto mensile in 9 (nove) rate. Non è consentito il pagamento in contanti.

3-5 Indipendentemente dalla data di sottoscrizione, il prezzo del pacchetto è dovuto per intero. In caso di abbonamento dopo la data di inizio della validità del pacchetto (cfr. art. 2-4), non sarà possibile rimborsare i mesi già trascorsi tra la data di inizio della validità del pacchetto e la data di conferma dell'abbonamento. Nessun biglietto di trasporto sarà rimborsato se è stato acquistato prima della richiesta di abbonamento registrata dall'agenzia imagine R.

3-6 In caso di interruzione temporanea della scolarizzazione (malattia, ricovero ospedaliero, infortunio, ...), non sarà effettuato alcun rimborso.

3-7 Nessuna sospensione è possibile, solo la risoluzione consente di interrompere i prelievi (cfr. art. 6)

3-8 Pacchetto Imagine R pagato in contanti:

- Tramite internet: è pagabile con carta di credito.

- Per posta: è pagabile con assegno bancario o assegno circolare. Ogni domanda di abbonamento deve essere accompagnata da un assegno unico. Sarà incassato al ricevimento.

3-9 Pacchetto Imagine R pagato tramite addebito diretto:

3.9.1 Indipendentemente dal metodo di sottoscrizione (posta o Internet), il mandato di addebito diretto SEPA deve essere debitamente compilato e firmato (firma elettronica via Internet). In caso di sottoscrizione per posta, alla spedizione deve essere allegato anche un estratto conto bancario corrispondente (RIB).

3.9.2 Alla conferma dell'abbonamento, il Pagatore riceve un'informazione (posta per l'abbonamento per posta o durante la convalida del pagamento per l'abbonamento via Internet) che indica l'importo delle somme che verranno prelevate dal conto bancario. Queste informazioni sono disponibili anche sul certificato del pacchetto, accessibile in qualsiasi momento sul sito web jegeremacartenavigo collegandosi al suo spazio personale, per telefono o per posta all'Agenzia imagine R, o nelle agenzie commerciali dei Vettori, in alcuni sportelli RATP o nei Navigo SNCF Service Desk (1). In caso di variazione della tariffa, il Pagatore riceve una comunicazione scritta indicante l'importo aggiornato delle somme detratte.

3.9.3 Gli addebiti diretti vengono effettuati sulla base di 9 addebiti diretti effettuati a partire dal primo mese di validità del pacchetto, all'inizio del mese (non prima del 5). Il loro importo corrisponde a 1/9 del valore annuale del pacchetto. La tassa di iscrizione viene aggiunta al 1 ° prelievo.

3.9.4 In caso di sottoscrizione tardiva, le somme dovute in biglietto dei mesi già trascorsi tra la data di sottoscrizione del pacchetto e il 1° giorno di validità vengono aggiunte al 1° addebito diretto.

3.9.5 Il pagatore che desidera cambiare istituto bancario o conto da addebitare deve segnalarlo, in modo che non vi possa essere alcuna interruzione nel ritmo degli addebiti diretti:

- o via internet, sul sito jegeremacartenavigo collegandosi al suo spazio personale, inserendo direttamente le sue nuove coordinate bancarie,

- o fornendo un nuovo RIB cartaceo presso un'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP, presso lo sportello dei servizi Navigo SNCF (1) o per posta all'Agenzia imagine R (cfr. art. 8).

3.9.6 Il cambio di pagatore o il cambio di metodo di pagamento può essere effettuato presso un'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP, presso lo sportello dei servizi Navigo SNCF (1) o per posta all'Agenzia imagine R.

Quando si cambia pagatore, il nuovo pagatore completa un nuovo mandato di addebito diretto SEPA e fornisce un RIB corrispondente alle nuove coordinate bancarie, in modo che non vi possa essere alcuna interruzione nel ritmo degli addebiti diretti.

3.9.7 La revoca del mandato di addebito diretto viene effettuata solo per posta all'Agenzia imagine R.

Qualsiasi richiesta di revoca del mandato di addebito diretto SEPA deve essere accompagnata dalla designazione di un altro metodo di pagamento valido o di un altro pagatore.

3.9.8 I costi dei rifiuti bancari applicati dall'Agenzia imagine R (esclusi gli incidenti tecnici non imputabili al Pagatore) sono a carico del Pagatore e sono inclusi nell'importo del non pagato. Qualsiasi importo non pagato viene aggiunto all'importo del prelievo successivo.

Articolo 4 - Condizioni di utilizzo del pass Navigo imagine R

4-1 Il Titolare di un pass Navigo imagine R caricato con un pass Navigo imagine R Student deve obbligatoriamente e sistematicamente convalidarlo presso i dispositivi di controllo dei Vettori prima di ogni viaggio al momento dell'ingresso in rete e/o dell'imbarco sul veicolo, pena il pagamento di un indennizzo forfettario in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

4-2 In caso di dimenticanza del suo pass Navigo imagine R per viaggiare, il Titolare deve acquistare biglietti di trasporto. Questi non saranno rimborsati.

4-3 Durante i controlli, deve essere presentato il pass Navigo imagine R del titolare, precedentemente convalidato, pena il pagamento di un'indennità forfettaria in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri. In caso di dubbi sull'identità del titolare del pass Navigo imagine R, può essere richiesto un documento d'identità.

4-4 Il pass Navigo imagine R ha un chip a microprocessore e un'antenna radio il cui corretto funzionamento dipende da alcune precauzioni d'uso di base che il Titolare si impegna a rispettare. In particolare, non deve sottoporre il pass Navigo imagine R a torsioni, piegature, tagli, alte o basse temperature, effetti elettromagnetici, alto livello di umidità e qualsiasi altro trattamento manifestamente inappropriato al corretto funzionamento del pass Navigo imagine R. Si consiglia vivamente di conservare il pass Navigo imagine R in una custodia protettiva.

4-5 In caso di comprovato malfunzionamento del pass Navigo imagine R:

- è immediatamente sostituito gratuitamente presso gli uffici commerciali dei vettori, alcuni sportelli RATP o presso i banchi di servizio Navigo SNCF (1).

- negli altri sportelli dei vettori:

• Se il chip del pass Navigo imagine R è leggibile, il Titolare riceve un coupon di guasto valido per 15 giorni e un pass temporaneo in cambio del suo pass Navigo imagine R. Per ottenere un nuovo pass Navigo imagine R, il Titolare della carta deve quindi recarsi presso un'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o presso lo sportello dei servizi Navigo SNCF (1) dove gli verrà consegnato in cambio del coupon di soccorso stradale e del pass provvisorio precedentemente ricevuto.

• Se il chip del pass Navigo imagine R non è leggibile, il Titolare sarà invitato ad acquistare biglietti di trasporto rimborsabili entro un limite di 15 giorni previa richiesta scritta indirizzata all'Agenzia imagine R.

- il Pagatore può anche richiedere la sua sostituzione per posta inviando all'Agenzia imagine R la polizza di deterioramento ottenuta allo sportello in cambio del pass Navigo imagine R. Il modulo compilato e inviato dal Pagatore entro 48 ore gli consentirà di ricevere il nuovo pass Navigo imagine R presso il domicilio del Titolare o del Pagatore secondo la scelta espressa sul modulo, entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) successivi al ricevimento del modulo da parte dell'Agenzia imagine R (fa fede il timbro postale). A meno che non ci sia un malfunzionamento imputabile all'Agenzia Imagine R, nessun biglietto di trasporto può essere rimborsato oltre i 15 giorni.

4-6 In caso di degrado volontario del pass Navigo imagine R (passaggio graffiato o perforato in particolare), il pass verrà sostituito una sola volta. In questo caso, verrà applicata una tassa di sostituzione non rimborsabile di 23 € TTC. In caso di 2° degrado volontario del pass, il contratto può essere risolto dall'Agenzia imagine R ai sensi dell'articolo 6.

4-7 Qualsiasi uso fraudolento del pass Navigo imagine R (falsificazione, contraffazione, utilizzo del pass da parte di terzi) rilevato durante un'ispezione comporta l'immediato ritiro del pass Navigo imagine R, la risoluzione del pacchetto e può dar luogo a procedimenti legali. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

4-8 Qualsiasi uso irregolare del pass Navigo imagine R (mancanza di un pacchetto valido, mancata convalida del pass sui dispositivi di convalida dei Vettori in particolare) rilevato durante un'ispezione comporta il pagamento di una compensazione forfettaria in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

Articolo 5 - Smarrimento o furto

5-1 In caso di smarrimento o furto, il pass Navigo imagine R verrà sostituito una sola volta con l'applicazione di una tassa di sostituzione non rimborsabile di 23 € TTC (su presentazione di un documento di identità) tranne in caso di racket o furto aggravato. In quest'ultimo caso, la rifabbricazione del pass è gratuita, su presentazione di una copia della ricevuta della denuncia alla polizia o alla gendarmeria. In caso di 2° smarrimento o furto del pass, il contratto può essere risolto dall'Agenzia imagine R ai sensi dell'articolo 6.

La richiesta di sostituzione del pass Navigo imagine R può essere effettuata:

- presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso lo sportello dei servizi Navigo SNCF (1). Il nuovo pass viene rilasciato immediatamente;

- o via Internet, sul sito jegeremacartenavigo, collegandosi al suo spazio personale. Il pass può essere inviato per posta o messo a disposizione presso un'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1);

- o telefonicamente con l'Agenzia imagine R.

In questi ultimi due casi, il nuovo pass verrà inviato per posta entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dalla richiesta e saranno rimborsati solo i biglietti di trasporto acquistati per viaggiare tra la data di ricevimento della dichiarazione di smarrimento / furto da parte dell'Agenzia imagine R e fino a 2 giorni dopo la data di invio del nuovo pass sostitutivo Navigo imagine R (timbro postale che fa fede). La richiesta di rimborso viene effettuata tramite posta gratuita indirizzata all'Agenzia imagine R e deve essere accompagnata dai biglietti originali acquistati in attesa del ricevimento del nuovo pass.

5-2 Per i pagamenti tramite addebito diretto, la tassa di rigenerazione viene aggiunta al seguente addebito diretto. Per i pagamenti in contanti, il pagamento può essere effettuato con carta di credito (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro), assegno bancario.

5-3 Il vecchio pass Navigo immagina R è messo in opposizione. Non può più essere utilizzato sulle reti dei vettori.

5-4 Qualsiasi pass Navigo imagine R trovato deve essere consegnato a un'agenzia commerciale dei vettori, a un banco RATP o a un banco Servizi Navigo SNCF (1).

Articolo 6 - Risoluzione del contratto

6-1 Solo il Pagatore può richiedere la risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (LRAR) indirizzata all'Agenzia imagine R. La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della domanda completa. È definitivo per l'anno scolastico in corso ed è autorizzato solo per i seguenti motivi:

- interruzione della scolarizzazione fino alla fine dell'anno scolastico (interruzione della frequenza, lunga malattia, infortunio). È necessario fornire un certificato;

- stage di durata superiore a 2 mesi al di fuori dell'Île-de-France (solo per gli studenti iscritti in un istituto situato nell'Île-de-France al momento della sottoscrizione). Deve essere fornita la prova;

- trasloco al di fuori dell'Île-de-France. Deve essere fornita la prova del nuovo indirizzo;

- decesso del Titolare. Deve essere fornito un certificato di morte;

- beneficiare della tariffa di trasporto solidale.

I documenti giustificativi forniti devono essere redatti in francese.

Il contratto può essere risolto senza giusta causa:

- Se la risoluzione avviene prima dell'inizio della validità del pacchetto, solo gli 8 € TTC di spese amministrative sono fatturati al Pagatore.

- Durante il primo mese successivo alla data di sottoscrizione se la risoluzione avviene dopo l'inizio della validità del pacchetto, gli 8 € TTC di spese amministrative e un pagamento mensile sono fatturati al Payer.

Nessuna disdetta può essere accettata durante gli ultimi 3 mesi di validità del pacchetto, questi non possono dare luogo a un rimborso.

6-2 Il contratto può, fatti salvi eventuali danni e qualsiasi azione legale, essere risolto ipso jure dall'Agenzia imagine R in caso di:

- due successive fatture non pagate;

- frode accertata al momento della sottoscrizione: falsa dichiarazione, falsificazione di documenti giustificativi, contratto non pagato per intero. In tal caso, la risoluzione non darà luogo ad alcun rimborso e il Titolare e/o il Pagatore potranno/potranno essere condannati al pagamento di danni corrispondenti alla tariffa del pacchetto Navigo imagine R;

- frode accertata nell'uso del biglietto di trasporto Imagine R descritto agli articoli 4-6 e 4-7;

- 2° smarrimento o furto o danneggiamento volontario del pass Navigo imagine R;

- inosservanza dell'articolo 2-3 (compresa la perdita dello status di studente da comunicare entro un mese).

6-3 Ogni mese iniziato è dovuto.

- Per i pagamenti tramite addebito diretto, questi vengono automaticamente interrotti;

- per i pagamenti in contanti: se il conto del pagatore è creditore e la risoluzione è autorizzata secondo i motivi di cui all'articolo 6-1, l'Agenzia immagina R rimborsa il pagamento in eccesso sulla base di 1/9 del prezzo del pacchetto; se il conto del Pagatore è in debito, la risoluzione ha effetto solo il 1° del mese successivo al pagamento delle somme dovute.

Le tasse di iscrizione non sono rimborsate.

6-4 L'Agenzia immagina R notifica la risoluzione mediante una lettera indirizzata all'ultimo domicilio noto del Pagatore.

6-5 L'Agenzia imagine R si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi nuovo abbonamento:

- a un Titolare il cui contratto sia già stato risolto per frode accertata o utilizzo del biglietto da parte di terzi. Tale rifiuto può essere opposto per un periodo di 3 anni dalla risoluzione, nei confronti del truffatore e dei suoi eventuali complici;

- a un pagatore il cui contratto sia già stato risolto per ritardo o mancato pagamento. Tale rifiuto può essere opposto per un periodo di 1 anno dalla risoluzione.

6-6 Ai sensi dell'articolo L221-2 del Codice del consumo, la sottoscrizione del pacchetto imagine R non è soggetta all'applicazione del diritto di recesso esistente in termini di vendita a distanza.

Articolo 7 - Responsabilità del pagatore e del titolare

Le presenti Condizioni Generali sono vincolanti sia per il Pagatore che per il Titolare, restando inteso che il Pagatore è l'unico responsabile delle condizioni relative al pagamento.

Le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono sistematicamente consegnate sul retro della copia del cliente del contratto firmato al momento della sottoscrizione per posta. Sono inoltre accessibili in qualsiasi momento su www.iledefrance-mobilites.fr, sezione "Tariffe".

Articolo 8 - Disposizioni varie

L'Agenzia imagine R può essere contattata via e-mail ([email protected]), tramite il modulo di contatto accessibile sullo spazio personale del sito web jegeremacartenavigo, per telefono (09 69 39 22 22 – chiamata senza sovrapprezzo) e per posta (Agence imagine R – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9).

Articolo 9 - Informazioni relative ai dati personali

Nell'ambito del pacchetto imagine R Student, vengono effettuati trattamenti sui dati personali del Titolare e del Pagatore da parte di diversi titolari del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy:

- Il GIE Comutitres tratta i dati personali nell'ambito della sottoscrizione del pacchetto annuale imagine R Etudiant nonché della sua gestione, prospezione commerciale, prevenzione e gestione di fatture non pagate, furto e perdita di biglietti di trasporto, esecuzione di analisi statistiche e lotta contro le frodi.

- Île-de-France Mobilités tratta i dati personali per finalità di comunicazione istituzionale e commerciale;

- I vettori trattano i dati personali al fine di gestire le vendite su PLC, i controlli, la gestione dei dati di convalida nonché per scopi di comunicazione e prospezione;

9-1 I trattamenti per i quali il GIE Comutitres è responsabile del trattamento

Quali dati vengono raccolti?

Le informazioni relative al Titolare e al Pagatore che consentono di identificarli sono denominate "dati" nei testi che seguono.

I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati di identità

- La situazione familiare, economica e finanziaria

- Dati relativi ai mezzi di pagamento

- Dati relativi al pagamento delle fatture

- Dati sanitari

Perché vengono raccolti i dati?

I dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale il GIE Comutitres è Titolare del trattamento, e le cui finalità sono:

- La gestione del Pacchetto Annuale immagina R Studente

- Prospezione commerciale

- Effettuare analisi statistiche

- Gestione dei furti e perdita dei biglietti di trasporto

- La realizzazione di sondaggi di soddisfazione

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate e della lotta contro le frodi può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del contratto.

Perché la raccolta e il trattamento di questi dati sono leciti?

Ai sensi dell'articolo 6.1 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà, la raccolta e il trattamento di questi dati è possibile nell'ambito dell'esecuzione del contratto o con il consenso del pagatore, nonché il Titolare e il suo legale rappresentante, se applicabile.

Per quanto tempo il GIE COMUTITRES conserva questi dati?

Il GIE COMUTITRES conserva i dati del cliente durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Chi può accedere a questi dati?

I dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, GIE Comutitres, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, aziende di trasporto pubblico in Île de France, membri di GIE Comutitres, finanziatori istituzionali, istituti di sondaggi e statistiche, società che effettuano indagini relative ai trasporti in Ile de France.

Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al Pagatore e al Titolare potranno essere comunicati per finalità gestionali ad un subappaltatore ubicato in un Paese terzo non membro dell'Unione Europea (Costa d'Avorio e/o Madagascar).

A tal proposito saranno trasferiti solo i dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali, alle informazioni economico-finanziarie e al contratto.

Questi trasferimenti di dati sono disciplinati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea e sono stati oggetto di un'autorizzazione da parte della CNIL (decisioni CNIL DF2011-535 e DF-2012-724).

9-2 Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

Al fine di inviare comunicazioni istituzionali e/o commerciali ai Pagatori, Île-de-France Mobilités è tenuta a raccogliere e trattare i loro dati identificativi.

Questo trattamento si basa sul legittimo interesse di Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali e sul consenso del Pagatore, nonché del Titolare e del suo rappresentante legale, se del caso, per l'invio di comunicazioni commerciali.

Per questi scopi, i loro dati sono conservati per il periodo legale in vigore. Puoi opporti o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.

Nell'ambito di questo trattamento, i dati del Titolare e del Pagatore sono condivisi con il GIE Comutitres.

9-3 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

I vettori trattano i dati personali per le seguenti finalità:

- la gestione dei dati di convalida in conformità con le deliberazioni CNIL in materia;

- operazioni di controllo biglietti e verbalizzazione;

- operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto della normativa vigente;

- la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete di vettori

A tal fine, i vettori sono tenuti a raccogliere ed elaborare dati identificativi, finanziari o bancari.

Questi trattamenti sono attuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, di un obbligo legale (controllo e verbalizzazione), del consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o dell'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili).

A tal fine, i dati del Titolare e del Pagatore sono conservati per i periodi legali in vigore.

Nell'ambito di questo trattamento, i dati vengono condivisi solo con GIE Comutitres e i suoi subappaltatori e Île-de-France Mobilités al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto. Vengono comunicati solo i dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

9-4 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno:

● un diritto di accesso;

● un diritto di rettifica;

● un diritto alla cancellazione;

● il diritto alla limitazione del trattamento;

● un diritto alla portabilità;

● un diritto di opposizione;

● il diritto di definire direttive anticipate relative al destino dei suoi dati dopo la sua morte;

● il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta accompagnata dai diritti interessati, il suo nome / nome / dati di contatto a cui desidera ricevere la risposta, il suo numero cliente, il suo documento di identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

• Il trattamento per il quale GIE Comutitres è responsabile del trattamento: con il responsabile della protezione dei dati in 21 Boulevard Haussmann 75009 Parigi – o all'indirizzo e-mail: [email protected]

Oppure presso l'Agenzia Navigo per posta: Agence imagine R – 95905 Cergy Pontoise– Cedex 09 o all'indirizzo e-mail: [email protected]

• Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento: all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris

Oppure all'indirizzo e-mail [email protected]

• I trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali

Oppure all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – Tour de Lyon LT73 – 185, rue de Bercy – 75012 Parigi o all'indirizzo e-mail: [email protected]

Oppure all'indirizzo postale SNCF: DPO - Performance Department - Legal and Compliance Department - WILSON Campus - 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 - 93212 Saint Denis

Oppure all'indirizzo postale OPILE: DPO Optile – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Deve essere fornita una giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

Articolo 10 - Mediazione

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

Articolo 11 - Applicazione delle Condizioni Generali di Vendita e d'Uso

Île-de-France Mobilités e i Vettori possono modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso.

In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei Titolari e dei Pagatori mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, su tutti i siti web in cui viene offerto questo prodotto, in particolare www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com e una comunicazione via e-mail al Titolare e al Pagatore.

Non appena il pass Navigo imagine R non contiene più un pacchetto Navigo imagine R Etudiant ma un altro pacchetto, si applicano le Condizioni Generali d'Uso del pacchetto in questione e le disposizioni del presente documento non si applicano più.

(1) Elenco delle agenzie commerciali, dei Comptoirs-club RATP e dei Guichets Services Navigo SNCF disponibili sui siti web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com o telefonicamente presso l'Agence imagine R (cfr. art. 8)