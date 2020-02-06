Qualità del servizio in numeri: bollettino di puntualità Pubblicato su 2020 February 06

La puntualità è al centro dei contratti di Île-de-France Mobilités con RATP e SNCF. Scopri qui, mese per mese, i bollettini di puntualità delle tue linee ferroviarie, RER e metropolitane.

Cosa sono i bollettini di puntualità? Questi bollettini sono una delle traduzioni dell'obbligo contrattuale di RATP e SNCF di fornire a Île-de-France Mobilités i dati sulla puntualità delle linee ferroviarie, RER e metropolitane.