Qualità del servizio in numeri: bollettino di puntualità

Cosa sono i bollettini di puntualità?
Questi bollettini sono una delle traduzioni dell'obbligo contrattuale di RATP e SNCF di fornire a Île-de-France Mobilités i dati sulla puntualità delle linee ferroviarie, RER e metropolitane.
La puntualità è al centro dei contratti di Île-de-France Mobilités con RATP e SNCF. Scopri qui, mese per mese, i bollettini di puntualità delle tue linee ferroviarie, RER e metropolitane.
In conformità con i contratti tra gli operatori e Île-de-France Mobilités, i dati relativi alla puntualità del mese in questione sono ricevuti da Île-de-France Mobilités alla volta del mese successivo.
Questi dati devono quindi essere rielaborati da Île-de-France Mobilités per essere presentati in forma semplificata.
Una volta completato questo lavoro, i dati sono pronti per essere pubblicati sul sito web di Île-de-France Mobilités, entro circa due mesi.