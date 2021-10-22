Strutture dedicate agli autobusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival è un progetto di sviluppo dedicato agli autobus tra Noisy-le-Grand (93) e Chennevières-sur-Marne (94) per facilitare la circolazione degli autobus.
Migliorerà le prestazioni delle linee di autobus attraverso l'implementazione di corsie dedicate e sviluppi prioritari agli incroci e creerà un collegamento efficiente con la rete di trasporto pubblico esistente e futura in questo settore della Val-de-Marne.
Mappa
Figure chiave
54 400
Viaggiatori giornalieri nel 2030
4.7 km
strutture dedicate agli autobus
9
Nuove stazioni
5
Città e 2 dipartimenti attraversati
13 minuti 20
del percorso globale
Calendario
- 2016Consultazione
- 2017-2018Studi preliminari / Schema
- 2019Inchiesta pubblica
- 2020Dichiarazione di pubblica utilità
- 2021Suddivisione del progetto in due tranche geografiche e funzionali (Tranche Nord e Tranche Sud)
- 2022Approvazione del progetto preliminare di sintesi (AVP) da parte di Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Convalida degli studi di progetto (PRO) sulla Tranche Nord (tra rue Léon-Menu a Bry-sur-Marne e rue Alexandre Fourny a Champigny-sur-Marne)
- 2024Ripresa degli studi della Tranche Sud (tra rue Alexandre-Fourny a Champigny-sur-Marne e route de la Libération a Chennevières-sur-Marne)
- Oggi2024Inizio dei lavori per l'Unità Nord
- Orizzonte 2030Messa in servizio della sezione Nord tra rue Léon-Menu a Bry-sur-Marne e rue Alexandre Fourny a Champigny-sur-Marne
- Orizzonte 2032-2033Messa in servizio della sezione sud tra rue Alexandre-Fourny a Champigny-sur-Marne e route de la Libération a Chennevières-sur-Marne