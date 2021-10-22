Autobus

Strutture dedicate agli autobusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival è un progetto di sviluppo dedicato agli autobus tra Noisy-le-Grand (93) e Chennevières-sur-Marne (94) per facilitare la circolazione degli autobus.

Migliorerà le prestazioni delle linee di autobus attraverso l'implementazione di corsie dedicate e sviluppi prioritari agli incroci e creerà un collegamento efficiente con la rete di trasporto pubblico esistente e futura in questo settore della Val-de-Marne.

Il sito di Altival
Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Mappa

Figure chiave

54 400

Viaggiatori giornalieri nel 2030

4.7 km

strutture dedicate agli autobus

9

Nuove stazioni

5

Città e 2 dipartimenti attraversati

13 minuti 20

del percorso globale

Calendario

  1. 2016
    Consultazione
  2. 2017-2018
    Studi preliminari / Schema
  3. 2019
    Inchiesta pubblica
  4. 2020
    Dichiarazione di pubblica utilità
  5. 2021
    Suddivisione del progetto in due tranche geografiche e funzionali (Tranche Nord e Tranche Sud)
  6. 2022
    Approvazione del progetto preliminare di sintesi (AVP) da parte di Île-de-France Mobilités
  7. 2021-2023
    Convalida degli studi di progetto (PRO) sulla Tranche Nord (tra rue Léon-Menu a Bry-sur-Marne e rue Alexandre Fourny a Champigny-sur-Marne)
  8. 2024
    Ripresa degli studi della Tranche Sud (tra rue Alexandre-Fourny a Champigny-sur-Marne e route de la Libération a Chennevières-sur-Marne)
  9. Oggi
    2024
    Inizio dei lavori per l'Unità Nord
  10. Orizzonte 2030
    Messa in servizio della sezione Nord tra rue Léon-Menu a Bry-sur-Marne e rue Alexandre Fourny a Champigny-sur-Marne
  11. Orizzonte 2032-2033
    Messa in servizio della sezione sud tra rue Alexandre-Fourny a Champigny-sur-Marne e route de la Libération a Chennevières-sur-Marne

Finanziamenti e attori