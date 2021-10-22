Strutture dedicate agli autobusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival è un progetto di sviluppo dedicato agli autobus tra Noisy-le-Grand (93) e Chennevières-sur-Marne (94) per facilitare la circolazione degli autobus.

Migliorerà le prestazioni delle linee di autobus attraverso l'implementazione di corsie dedicate e sviluppi prioritari agli incroci e creerà un collegamento efficiente con la rete di trasporto pubblico esistente e futura in questo settore della Val-de-Marne.