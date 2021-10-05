Autobus

Strutture dedicate agli autobusNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Finanziamenti e attori

Il Dipartimento della Val-de-Marne è l'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione di studi e infrastrutture.

Lo Stato, la Regione Île-de-France e il Dipartimento della Val-de-Marne finanziano gli studi. Il progetto beneficia anche del finanziamento della Métropole du Grand Paris (MGP).

Ile-de-France Mobilités, in qualità di autorità organizzatrice dei trasporti nell'Ile-de-France:

  • assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
  • guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria,
  • studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità,
  • finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture

211 milioni di euro IVA inclusa:

  • Per le sezioni Nord e Sud: 49% dalla Regione Ile-de-France, 21% dallo Stato e 30% dal Dipartimento della Val-de-Marne.
  • Per la creazione della nuova strada RD10 (situata sulla Tranche Sud): 50% dalla Regione Ile-de-France e 50% dal Dipartimento Val-de-Marne.
  • Per il settore Mont d'Est (situato a Noisy-le-Grand, nella parte settentrionale), il blocco locale è fornito dal Dipartimento della Val-de-Marne (20%) e dal Dipartimento della Seine-Saint-Denis (10% per gli studi).
  • L'intero progetto beneficia anche di un finanziamento di 6 milioni di euro da parte della Métropole du Grand Paris (MGP).
Dipartimento della Val-de-Marne
Autobus

finanziato da Île-de-France Mobilités al 100%

Île-de-France Mobilités
Sfruttamento

finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités