Finanziamenti e attori
Il cast
Il Dipartimento della Val-de-Marne è l'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione di studi e infrastrutture.
Lo Stato, la Regione Île-de-France e il Dipartimento della Val-de-Marne finanziano gli studi. Il progetto beneficia anche del finanziamento della Métropole du Grand Paris (MGP).
Ile-de-France Mobilités, in qualità di autorità organizzatrice dei trasporti nell'Ile-de-France:
- assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
- guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria,
- studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità,
- finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture
211 milioni di euro IVA inclusa:
- Per le sezioni Nord e Sud: 49% dalla Regione Ile-de-France, 21% dallo Stato e 30% dal Dipartimento della Val-de-Marne.
- Per la creazione della nuova strada RD10 (situata sulla Tranche Sud): 50% dalla Regione Ile-de-France e 50% dal Dipartimento Val-de-Marne.
- Per il settore Mont d'Est (situato a Noisy-le-Grand, nella parte settentrionale), il blocco locale è fornito dal Dipartimento della Val-de-Marne (20%) e dal Dipartimento della Seine-Saint-Denis (10% per gli studi).
- L'intero progetto beneficia anche di un finanziamento di 6 milioni di euro da parte della Métropole du Grand Paris (MGP).
Autobus
finanziato da Île-de-France Mobilités al 100%
Sfruttamento
finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités