Finanziamenti e attori
Il cast
Il nuovo progetto di collegamento tra la Gare du Nord e la Gare de l'Est è in corso di realizzazione da parte di diversi proprietari di progetti.
SNCF Stazioni & Collegamenti
SNCF Gares & Connexions realizza gli elementi 2, 3, 4, 6 e 7 (vedi mappa sotto per i dettagli).
Città di Parigi
La città di Parigi è responsabile della realizzazione dell'elemento 1 (miglioramenti stradali su rue d'Alsace, rue de Dunkerque e rue Lafayette).
CDG Express
CDG Express, proprietaria del progetto di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Parigi – Charles de Gaulle, è responsabile della realizzazione dell'elemento 5 (sviluppo del cortile del piano terra).
Il costo della prima fase del progetto in fase di studio pre-progetto è stimato in circa 67,9 milioni di euro (alle condizioni economiche di gennaio 2019).
Dettagli sullo sviluppo del nuovo collegamento
Ci sono 7 strutture per questo nuovo collegamento.
- Miglioramenti stradali in rue d'Alsace, rue de Dunkerque e rue Lafayette
- Scala mobile e ascensore in rue d'Alsace vicino alla scala monumentale
- Scala mobile e ascensore che collega il giardino e il cortile dei corrieri
- Accessibilità della metropolitana Château Landon e dei binari da 6 a 12 della Gare de l'Est (linea P)
- Sviluppo del cortile al piano terra
- Nuova sala passeggeri al 50 di rue d'Alsace
- Creazione di un sottopassaggio tra la stazione Magenta della RER E e la nuova sala passeggeri della Gare de l'Est al 50 di rue d'Alsace