Nuovo collegamentoGare du Nord - Gare de l'Est

Finanziamenti e attori

Il nuovo progetto di collegamento tra la Gare du Nord e la Gare de l'Est è in corso di realizzazione da parte di diversi proprietari di progetti.

SNCF Stazioni & Collegamenti

SNCF Gares & Connexions realizza gli elementi 2, 3, 4, 6 e 7 (vedi mappa sotto per i dettagli).

Città di Parigi

La città di Parigi è responsabile della realizzazione dell'elemento 1 (miglioramenti stradali su rue d'Alsace, rue de Dunkerque e rue Lafayette).

CDG Express

CDG Express, proprietaria del progetto di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Parigi – Charles de Gaulle, è responsabile della realizzazione dell'elemento 5 (sviluppo del cortile del piano terra).

Il costo della prima fase del progetto in fase di studio pre-progetto è stimato in circa 67,9 milioni di euro (alle condizioni economiche di gennaio 2019).

Dettagli sullo sviluppo del nuovo collegamento

Ci sono 7 strutture per questo nuovo collegamento.

  1. Miglioramenti stradali in rue d'Alsace, rue de Dunkerque e rue Lafayette
  2. Scala mobile e ascensore in rue d'Alsace vicino alla scala monumentale
  3. Scala mobile e ascensore che collega il giardino e il cortile dei corrieri
  4. Accessibilità della metropolitana Château Landon e dei binari da 6 a 12 della Gare de l'Est (linea P)
  5. Sviluppo del cortile al piano terra
  6. Nuova sala passeggeri al 50 di rue d'Alsace
  7. Creazione di un sottopassaggio tra la stazione Magenta della RER E e la nuova sala passeggeri della Gare de l'Est al 50 di rue d'Alsace

