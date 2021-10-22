Nuovo collegamentoGare du Nord - Gare de l'Est

Situato a nord-est di Parigi, nel 10 ° arrondissement, il progetto di collegamento tra la Gare du Nord e la Gare de l'Est consiste nella costruzione di un vero collegamento ottimizzato e accessibile a tutti, in superficie e / o sotterraneo, tra i poli Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) e Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon). Questo collegamento collegherà direttamente tutti i modi di trasporto e migliorerà così i tempi di percorrenza.
Immagine 1 di 5
I miglioramenti del nuovo collegamento
Figure chiave
800 000Viaggiatori al giorno
su entrambe le stazioni
200 000Trasferimenti al giorno
in tutta la divisione
Due stazioni
a soli 500 metri di distanza
Da 8 a 14 minutia piedi
tra Gare du Nord e Gare de l'Est
Calendario
- 2016Consultazione preliminare
- 2018Studi complementari e schema
- 2020Studi preliminari di progettazione
- Oggi2020-2027Opere
- 2022Sviluppo della rue d'Alsace haute e della rue de Dunkerque
- 2023Messa in servizio della scala mobile in rue d'Alsace
- Primo trimestre 2027Obiettivo di completamento dei lavori in linea con la messa in servizio del CDG Express