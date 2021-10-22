Polo - Stazione

Nuovo collegamentoGare du Nord - Gare de l'Est

Situato a nord-est di Parigi, nel 10 ° arrondissement, il progetto di collegamento tra la Gare du Nord e la Gare de l'Est consiste nella costruzione di un vero collegamento ottimizzato e accessibile a tutti, in superficie e / o sotterraneo, tra i poli Paris Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) e Paris Est (Gare de l'Est - Château-Landon). Questo collegamento collegherà direttamente tutti i modi di trasporto e migliorerà così i tempi di percorrenza.

La nuova scala mobile tra la rue d'Alsace basse e la rue d'Alsace haute.
Il nuovo ascensore tra rue d'Alsace basse e rue d'Alsace haute.
Miglioramenti stradali in rue d'Alsace haute
Miglioramenti stradali in rue d'Alsace haute
Giunto superficie-sotterraneo
Giunto superficie-sotterraneo

La nuova scala mobile tra rue d'Alsace basse e rue d'Alsace haute © Île-de-France Mobilités

Stato
Regione Île-de-France
Città di Parigi
CDG Express
SNCF Stazioni & Collegamenti
Île-de-France Mobilités

I miglioramenti del nuovo collegamento

Ci sono 7 strutture per questo nuovo collegamento. 1. Miglioramenti stradali in rue d'Alsace, rue de Dunkerque e rue Lafayette. 2. Scala mobile e ascensore in rue d'Alsace vicino alla scala monumentale. 3. Scala mobile e ascensore che collega il giardino e il cortile dei corrieri. 4. Accessibilità della metropolitana Château Landon e dei binari da 6 a 12 della Gare de l'Est (linea P). 5. Sviluppo del cortile al piano terra. 6. Nuova sala passeggeri al 50 di rue d'Alsace. 7. Creazione di un sottopassaggio tra la stazione Magenta della RER E e la nuova sala passeggeri della Gare de l'Est al 50 di rue d'Alsace

Figure chiave

800 000Viaggiatori al giorno

su entrambe le stazioni

200 000Trasferimenti al giorno

in tutta la divisione

Due stazioni

a soli 500 metri di distanza

Da 8 a 14 minutia piedi

tra Gare du Nord e Gare de l'Est

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2016
    Consultazione preliminare
  2. 2018
    Studi complementari e schema
  3. 2020
    Studi preliminari di progettazione
  4. Oggi
    2020-2027
    Opere
  5. 2022
    Sviluppo della rue d'Alsace haute e della rue de Dunkerque
  6. 2023
    Messa in servizio della scala mobile in rue d'Alsace
  7. Primo trimestre 2027
    Obiettivo di completamento dei lavori in linea con la messa in servizio del CDG Express