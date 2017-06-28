Polo - Stazione

Nuovo collegamentoGare du Nord - Gare de l'Est

La consultazione del 2017

Aggiornato il

Risultati della consultazione

Document IMG

Risultati della consultazione

Juin 2017

Document IMG

Deliberazione di approvazione dei risultati della consultazione

28 juin 2017

Verbali delle riunioni

Document IMG

Incontro sul campo - Château-Landon

Mars 2017

Document IMG

Incontro sul campo - Scalone monumentale della rue d'Alsace

Mars 2017

Document IMG

Incontro sul campo - Gare de l'Est

Mars 2017

Document IMG

Incontro sul campo - Gare du Nord

Mars 2017

Document IMG

Incontro pubblico "Il progetto camminando"

Mars 2017

Document IMG

Incontro pubblico "Lo sviluppo del collegamento pedonale"

Mars 2017

Documenti di consultazione e scenari di sviluppo presentati

Document IMG

Cartella degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP)

Octobre 2015

Document IMG

Scenario A

Document IMG

Scenario B

Document IMG

Scenario C