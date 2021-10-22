Iscriviti alle notizie

Protezione dei dati personali:

Le informazioni raccolte sono soggette a trattamento informatico destinato a Île-de-France Mobilités al fine di elaborare le vostre domande. In conformità con la normativa vigente, hai il diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione della cancellazione, portabilità, revoca del tuo consenso, opposizione alla comunicazione di istruzioni sul destino dei loro dati in caso di morte e il diritto di presentare opposizione all'autorità di controllo competente. Puoi esercitare i tuoi diritti via e-mail all'indirizzo:[email protected].