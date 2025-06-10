Metropolitanalinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

La linea 1 della metropolitana, la linea storica della metropolitana completamente automatica dell'Ile-de-France, collega La Défense (92) a Château de Vincennes (94) attraversando Parigi da ovest a est.

Il progetto di estensione ad est verso Val de Fontenay dovrebbe servire 3 nuove stazioni, accompagnando lo sviluppo urbano dei quartieri attualmente lontani dalle reti di trasporto pubblico strutturanti. Migliorerà il servizio per Vincennes (94), Fontenay-sous-Bois (94) e Montreuil (93) e offrirà un collegamento con la RER A ed E, la linea 15 della metropolitana, il tram T1 e l'autobus di alto livello Bus Bords de Marne. Il progetto è incluso nel Master Plan della Regione Île-de-France – Ambiente 2040 (SDRIF-E) ed è in fase di ripresa degli studi.

Stato
Società Grandi Progetti
Regione Île-de-France
RATP
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

Numerose corrispondenze

con le linee di autobus e le linee di trasporto della stazione di Val de Fontenay

5km

di percorso approssimativamente

Calendario

  1. 2014-2015
    Consultazione preliminare
  2. 2016-2020
    Studi preliminari
  3. dicembre 2020
    Approvazione del piano di principio e del fascicolo dell'inchiesta pubblica da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  4. 31 gennaio - 2 marzo 2022
    Indagine di pubblica utilità
  5. dicembre 2024
    Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Île-de-France Mobilités del finanziamento della ripresa degli studi
  6. Oggi
    2025
    Ritorno a scuola
  7. Nuova indagine di pubblica utilità in arrivo