Le programme de la reprise d’études du projet

L’enquête publique du projet de prolongement de la ligne 1 du Métro à Val de Fontenay avait été marquée par une forte participation et des avis contrastés entre un fort soutien au projet (indispensable pour désenclaver les territoires traversés) et des oppositions (impacts jugés trop importants au regard des bénéfices espérés).



Aujourd’hui les maîtres d’ouvrage conjoints Île-de-France Mobilités et la RATP reprennent les études de ce projet, guidés par les enseignements de cette première enquête publique. L’objectif ? Concilier exigences techniques et environnementales ainsi que les attentes citoyennes pour aboutir à un projet partagé pour le prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay, structurant pour l’avenir des transports dans la région, dans le respect des enjeux environnementaux.



Eviter, réduire, compenser : la méthode rigoureuse guidant la reprise d’études du projet

L’ensemble des études sera mené selon une démarche rigoureuse « ERC » visant avant tout à Eviter les impacts du projet sur son environnement. Les études vont donc s’attacher au préalable à rechercher l’ensemble des mesures d’évitement à mettre en œuvre sur le projet. Pour les impacts qui ne pourrait pas être évités, il s’agira de les Réduire au maximum aussi bien en durée, qu’en intensité et qu’en étendue. Enfin, les impacts résiduels restant à l’issue de ces deux phases, seront Compensés.

Au programme des études

Les études aborderont :

Les possibilités d’amélioration et d’optimisation des principes d'insertion pour :

> la connexion au terminus « Château de Vincennes » de la ligne existante, dans le secteur du Bois de Vincennes, zone à très forts enjeux

> la réalisation de l'arrière-gare et du Centre de Dépannage des Trains, au-delà du terminus de Val de Fontenay

> les principes d'émergences des trois stations

Les conditions de réalisation du projet (emprises chantier, méthodes constructives, durée des travaux, réduction des nuisances)

Les impacts environnementaux

Les impacts urbains, notamment les surfaces foncières concernées et les impacts sur la circulation routière

Les contraintes d’exploitation, y compris sur la ligne existante

Les coûts de réalisation

Les prévisions de fréquentation de la ligne et l'évaluation socio-économique du projet seront également mises à jour

Différents diagnostics seront nécessaires pour alimenter ces études avec des données fiables : inventaire des arbres, études de sols, géotechniques, relevés topographiques, études de trafic ...

Un dialogue toujours continu

Le dialogue avec les acteurs locaux, les parties prenantes et le grand public, reste une priorité des maîtres d’ouvrage. Ainsi, Île-de-France Mobilités et la RATP entendent renforcer ce lien. Les études seront partagées avec tous afin de garantir une conception prenant en compte les attentes et contraintes du territoire. Île-de-France Mobilités définira les modalités d'échange avec le public dans les prochains mois.

Abonnez-vous aux actualités du projet pour être averti(e) des prochaines avancées des études et des rencontres qui seront organisées à l’avenir !