Le dialogue

Depuis la genèse du projet, Île-de-France Mobilités s’est attachée à associer le public et les parties prenantes du territoire aux études.

En 2015, Île-de-France Mobilités a organisé une concertation préalable sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), visant à présenter le projet et permettre au public de s’exprimer sur son opportunité.

En 2022, Île-de-France Mobilités a présenté le projet lors d’une enquête publique, sous l’égide d’une commission d’enquête indépendante nommée par le Tribunal Administratif de Melun.