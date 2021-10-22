Le projet de prolongement de la ligne 1 du métro a pour objectif de desservir 3 nouvelles stations sur près de 5 km :

Une première station Les Rigollots*, à Fontenay-sous-Bois,

Une station intermédiaire Grands Pêchers*, à Montreuil,

Et une station terminus Val de Fontenay*, à Fontenay-sous-Bois.

*Les noms des stations sont provisoires.

Les modalités d’insertion des stations et de leurs accès seront ré-étudiées dans le cadre de la reprise des études.