Le projet
Le projet de prolongement de la ligne 1 du métro a pour objectif de desservir 3 nouvelles stations sur près de 5 km :
- Une première station Les Rigollots*, à Fontenay-sous-Bois,
- Une station intermédiaire Grands Pêchers*, à Montreuil,
- Et une station terminus Val de Fontenay*, à Fontenay-sous-Bois.
*Les noms des stations sont provisoires.
Les modalités d’insertion des stations et de leurs accès seront ré-étudiées dans le cadre de la reprise des études.
Les objectifs du projet
Améliorer l’accès aux pôles d’emploi, d’études et aux grands équipements de la Région
Favoriser le report modal et offrir une alternative fiable et confortable à la voiture individuelle pour les déplacements
Accompagner le développement des territoires desservis
Les bénéfices du projet
Le prolongement de la ligne 1 offrira aux usagers des quartiers desservis une liaison rapide vers Paris et Val de Fontenay grâce à une ligne de métro entièrement automatisée. Il favorisera également une meilleure connexion avec les nouvelles lignes de transport à Val de Fontenay, renforçant le maillage du réseau de transports francilien.
Les méthodes constructives
Les travaux d’un tunnel de métro sont réalisés majoritairement en souterrain, le plus souvent avec l’utilisation d’un tunnelier ; et occasionnellement depuis la surface (en tranchée couverte dès lors que cela est possible) pour les stations, les ouvrages annexes, le centre de dépannage des trains. Le raccordement à l’arrière-gare de Château de Vincennes doit quant à lui être réalisé en partie depuis la surface et en partie en souterrain.