Les bénéfices du projet

Le RER A est la ligne plus fréquentée du réseau de transports d’Île-de-France. Elle transporte plus d’1 million de voyageurs par jour, dont 600 000 environ sur les parties de la ligne situées à l’est de Châtelet – Les Halles. Axe ouest-est structurant de l’Île-de-France, elle dessert les principaux pôles du cœur d’agglomération. Vincennes est la dernière gare du tronc commun du RER A. Fontenay-sous-Bois et Val de Fontenay se situent chacune sur une des deux branches est de la ligne (respectivement en directions de Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée).

Le RER E relie Nanterre La Folie à Chelles et Tournan en passant par le pôle de La Défense et Paris. La gare de Val de Fontenay est desservie par la branche Noisy-le-Sec – Tournan, permettant une liaison vers La Défense et Nanterre La Folie, en passant par les Gares Saint-Lazare, du Nord et de l’Est. Le projet Eole prévoit de prolonger le RER E à l’ouest vers Mantes-la-Jolie. Le premier tronçon vers La Défense et Nanterre La Folie a ouvert en 2024, et le prolongement jusqu’à Mantes-la-Jolie doit être mis en service à l’horizon 2027.