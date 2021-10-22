Les bénéfices du projet
Gains de temps
La ligne 1 prolongée jusqu’à Val de Fontenay offrira aux voyageurs du prolongement des gains de temps significatifs. Ces gains de temps seront particulièrement importants pour les futurs usagers des nouvelles stations intermédiaires Les Rigollots et Grands Pêchers.
Correspondances
La ligne 1 prolongée sera en correspondance avec les RER A et E, la ligne 15 Est, le tram T1 et le Bus Bords de Marne à Val de Fontenay.
Les lignes de RER A et RER E
Le RER A est la ligne plus fréquentée du réseau de transports d’Île-de-France. Elle transporte plus d’1 million de voyageurs par jour, dont 600 000 environ sur les parties de la ligne situées à l’est de Châtelet – Les Halles. Axe ouest-est structurant de l’Île-de-France, elle dessert les principaux pôles du cœur d’agglomération. Vincennes est la dernière gare du tronc commun du RER A. Fontenay-sous-Bois et Val de Fontenay se situent chacune sur une des deux branches est de la ligne (respectivement en directions de Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée).
Le RER E relie Nanterre La Folie à Chelles et Tournan en passant par le pôle de La Défense et Paris. La gare de Val de Fontenay est desservie par la branche Noisy-le-Sec – Tournan, permettant une liaison vers La Défense et Nanterre La Folie, en passant par les Gares Saint-Lazare, du Nord et de l’Est. Le projet Eole prévoit de prolonger le RER E à l’ouest vers Mantes-la-Jolie. Le premier tronçon vers La Défense et Nanterre La Folie a ouvert en 2024, et le prolongement jusqu’à Mantes-la-Jolie doit être mis en service à l’horizon 2027.
La ligne 15 Est
La ligne 15 Est reliera Saint-Denis-Pleyel à Champigny-Centre, en passant par la gare de Val de Fontenay. La gare Val de Fontenay de la ligne 15 Est offrira une correspondance avec la gare RER (A et E) de Val de Fontenay, le tram T1 prolongé, le Bus Bords de Marne ainsi que la ligne 1du métro prolongée. Le tronçon Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre, comprenant la gare de Val de Fontenay, sera mis en service à l’horizon 2031.
Le tram T1 prolongé à Val de Fontenay
Le tram T1 sera prolongé à l’horizon 2028 depuis le terminus actuel de Noisy-le-Sec jusqu’à Montreuil, puis à l’horizon 2030 vers Val de Fontenay où il sera en correspondance avec la ligne 1. À la mise en service des prolongements à l’ouest vers Château de Malmaison et à l’est vers Val de Fontenay, le tram T1 totalisera environ 40 km. Le terminus Val de Fontenay du tram T1 sera situé à proximité de la station de la ligne 1.
Bus Bords de Marne
Le bus à haut niveau de service Bus Bords de Marne prévoit de relier Val de Fontenay à Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, ligne 16 du métro), en passant par Neuilly-Plaisance (RER A). Le Bus Bords de Marne offrira une correspondance avec la ligne 1 depuis l’allée des Sablons et/ou depuis la gare routière du pôle de Val de Fontenay.
Restructuration des réseaux de bus
Le prolongement de la ligne 1 jusqu’à Val de Fontenay s’accompagnera d’une restructuration du réseau de bus desservant les communes du projet. Les réflexions relatives à cette restructuration seront menées quelques mois avant la mise en service du prolongement, afin de dimensionner l’offre au plus près des besoins observés. Il s’agira d’optimiser la desserte en bus des principales gares ou stations des réseaux ferrés, de simplifier le parcours des lignes et de desservir des quartiers jusqu’ici enclavés. Cette restructuration tiendra également compte de celle engagée dans le cadre du prolongement du tram T1 et dans le cadre du projet de nouvelle ligne Bus Bords de Marne.