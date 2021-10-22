Une attention particulière sera portée sur le Bois de Vincennes avec l’objectif de limiter les impacts au strict minimum et de bâtir un projet de compensation ambitieux et à la hauteur des enjeux du Bois de Vincennes, pour les effets qui ne pourraient être évités après réduction.

S’agissant du terminus à Val de Fontenay et de son arrière-gare avec la construction du centre de dépannage des trains, les études s’attacheront à approfondir l’ensemble des scénarios possibles en fonction de l’urbanisation du secteur, avec pour objectif de réduire les effets sur les riverains et l’activité locale, notamment en phase chantier. Ce travail sera conduit en lien avec les collectivités concernées.