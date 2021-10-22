Finanziamenti e attori

In qualità di autorità per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia soluzioni innovative per soddisfare tutte le esigenze di mobilità. Ascoltando i residenti dell'Ile-de-France, lavora ogni giorno per migliorare i loro viaggi quotidiani. Île-de-France Mobilités è l'autorità aggiudicatrice congiunta del progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay. Finanzia il 100% del materiale rotabile e il funzionamento della metropolitana dell'Ile-de-France.

Ogni giorno, RATP dimostra la sua capacità di gestire, sviluppare, modernizzare e mantenere una delle reti multimodali più efficienti (autobus, metropolitana, RER, tram), con oltre 3 miliardi di viaggi all'anno. Investe e innova per migliorare il servizio fornito ai viaggiatori. La RATP è l'operatore della metropolitana e parte della RER, proprietario e gestore della loro infrastruttura. RATP è l'autorità aggiudicatrice congiunta per il progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay.