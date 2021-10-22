Finanziamenti e attori
Amministrazioni aggiudicatrici congiunte
In qualità di autorità per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia soluzioni innovative per soddisfare tutte le esigenze di mobilità. Ascoltando i residenti dell'Ile-de-France, lavora ogni giorno per migliorare i loro viaggi quotidiani. Île-de-France Mobilités è l'autorità aggiudicatrice congiunta del progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay. Finanzia il 100% del materiale rotabile e il funzionamento della metropolitana dell'Ile-de-France.
Ogni giorno, RATP dimostra la sua capacità di gestire, sviluppare, modernizzare e mantenere una delle reti multimodali più efficienti (autobus, metropolitana, RER, tram), con oltre 3 miliardi di viaggi all'anno. Investe e innova per migliorare il servizio fornito ai viaggiatori. La RATP è l'operatore della metropolitana e parte della RER, proprietario e gestore della loro infrastruttura. RATP è l'autorità aggiudicatrice congiunta per il progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay.
Finanziatori
Lo Stato si impegna a fornire ai residenti dell'Ile-de-France trasporti più efficienti che consentano loro di muoversi verso una città sostenibile e uno stile di vita più pacifico. Lo Stato persegue il suo obiettivo di rendere più efficiente la rete di trasporto integrandola nelle dinamiche dei territori al fine di soddisfare meglio le esigenze quotidiane degli utenti, migliorare l'accesso ai trasporti per tutti e rafforzare così l'attrattiva della regione dell'Île-de-France.Per ulteriori studi sul prolungamento della linea 1 e a causa del collegamento tra la linea 1 prolungata e la linea 15 Est in Val de Fontenay, lo Stato ha chiesto alla Société des Grands Projets di farsi carico della sua quota abituale nel finanziamento dei progetti metropolitani finanziati dallo Stato e dalla regione Île-de-France.
Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La Regione vi dedica risorse finanziarie molto significative. Finanzia gli studi preliminari del progetto fino al 70%.