Dialogo
Fin dall'inizio del progetto, Île-de-France Mobilités si è impegnata a coinvolgere il pubblico e gli stakeholder locali negli studi.
Nel 2015, Île-de-France Mobilités ha organizzato una consultazione preliminare sotto l'egida della Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), volta a presentare il progetto e consentire al pubblico di esprimersi sulla sua opportunità.
Nel 2022, Île-de-France Mobilités ha presentato il progetto durante un'inchiesta pubblica, sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente nominata dal Tribunale amministrativo di Melun.
10 novembre 2014 – 10 gennaio 2015
Consultazione preliminare
31 gennaio – 2 marzo 2022
Inchiesta pubblica