Particolare attenzione sarà rivolta al Bois de Vincennes con l'obiettivo di limitare gli impatti allo stretto necessario e costruire un ambizioso progetto di compensazione all'altezza delle sfide del Bois de Vincennes, per gli effetti che non potrebbero essere evitati dopo la riduzione.

Per quanto riguarda il capolinea di Val de Fontenay e la sua stazione posteriore con la costruzione del centro di soccorso dei treni, gli studi si concentreranno sull'approfondimento di tutti i possibili scenari a seconda dell'urbanizzazione del settore, con l'obiettivo di ridurre gli effetti sui residenti locali e sull'attività locale, in particolare durante la fase di costruzione. Questo lavoro sarà svolto in collaborazione con le comunità interessate.