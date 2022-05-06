Il 14 dicembre 2022, lo Stato ha emesso la decisione di non dichiarare l'utilità pubblica del progetto così com'è. Mentre conferma e afferma l'utilità del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay, il governo chiede ulteriori...
Il programma della ripresa degli studi del progetto
La decisione dello Stato
All'unanimità, il consiglio ha approvato la dichiarazione di progetto con 2 modifiche e 7 impegni che migliorano il progetto dei proprietari del progetto e chiede ai prefetti di pronunciare la sua dichiarazione di pubblica utilità.
L'11 aprile 2022, la commissione d'inchiesta ha presentato la sua relazione al prefetto di Val-de-Marne in cui ha emesso un parere sfavorevole sul progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay.