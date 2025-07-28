Il programma della ripresa degli studi del progetto

L'inchiesta pubblica sul progetto di estensione della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay è stata caratterizzata da una forte partecipazione e opinioni contrastanti tra un forte sostegno al progetto (essenziale per aprire i territori attraversati) e opposizione (impatti considerati troppo importanti rispetto ai benefici attesi).



Oggi, i proprietari congiunti del progetto Île-de-France Mobilités e RATP stanno riprendendo gli studi di questo progetto, guidati dagli insegnamenti di questa prima inchiesta pubblica. L'obiettivo? Conciliare le esigenze tecniche e ambientali e le aspettative dei cittadini per realizzare un progetto condiviso per l'estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay, strutturando per il futuro dei trasporti nella regione, nel rispetto delle questioni ambientali.

Evitare, ridurre, compensare: il metodo rigoroso che guida la ripresa degli studi di progetto

Tutti gli studi saranno condotti secondo un rigoroso approccio "CER" volto soprattutto ad evitare gli impatti del progetto sul suo ambiente. Gli studi si concentreranno quindi innanzitutto sulla ricerca di tutte le misure di prevenzione da attuare sul progetto. Per gli impatti che non potrebbero essere evitati, sarà necessario ridurli il più possibile in durata, intensità e portata. Infine, gli impatti residui rimanenti al termine di queste due fasi saranno compensati.

Nel curriculum

Gli studi riguarderanno:

Opportunità di miglioramento e ottimizzazione dei principi di integrazione per:

> il collegamento al capolinea "Château de Vincennes" della linea esistente, nel settore Bois de Vincennes, un'area ad altissima posta in gioco

> la costruzione della stazione posteriore e del centro di soccorso stradale, oltre il capolinea di Val de Fontenay

> i principi di emergenza delle tre stazioni

Le condizioni di realizzazione del progetto (diritti di passaggio del sito, metodi di costruzione, durata dei lavori, riduzione dei fastidi)

Impatti ambientali

Impatti urbani, in particolare le superfici interessate e gli impatti sul traffico stradale

Vincoli operativi, anche sulla linea esistente

Costi di implementazione

Saranno inoltre aggiornate le previsioni di utenza della linea e la valutazione socio-economica del progetto

Saranno necessarie diverse diagnosi per alimentare questi studi con dati affidabili: inventario degli alberi, studi del suolo, geotecnica, rilievi topografici, studi sul traffico ...

Un dialogo sempre continuo

Il dialogo con gli attori locali, le parti interessate e il pubblico in generale rimane una priorità per i proprietari dei progetti. Pertanto, Île-de-France Mobilités e RATP intendono rafforzare questo legame. Gli studi saranno condivisi con tutti al fine di garantire una progettazione che tenga conto delle aspettative e dei vincoli del territorio. Île-de-France Mobilités definirà i termini di scambio con il pubblico nei prossimi mesi.

