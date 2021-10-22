Il progetto
Il progetto di estensione della linea 1 della metropolitana mira a servire 3 nuove stazioni su quasi 5 km:
- Una prima stazione Les Rigollots*, a Fontenay-sous-Bois,
- Una stazione intermedia Grands Pêchers*, a Montreuil,
- E una stazione capolinea Val de Fontenay*, a Fontenay-sous-Bois.
*I nomi delle stazioni sono provvisori.
Le modalità di inserimento delle stazioni e il loro accesso saranno ristudiati nell'ambito della ripresa degli studi.
Gli obiettivi del progetto
Migliorare l'accesso ai centri per l'impiego, agli studi e alle principali strutture della Regione
Promuovere il trasferimento modale e offrire un'alternativa affidabile e confortevole all'auto privata per gli spostamenti
Sostenere lo sviluppo dei territori serviti
I vantaggi del progetto
L'estensione della linea 1 offrirà agli utenti dei quartieri serviti un collegamento veloce con Parigi e Val de Fontenay grazie a una linea metropolitana completamente automatizzata. Promuoverà inoltre un migliore collegamento con le nuove linee di trasmissione in Val de Fontenay, rafforzando la rete di trasporto dell'Ile-de-France.
Metodi costruttivi
I lavori su un tunnel della metropolitana vengono eseguiti principalmente sottoterra, il più delle volte con l'uso di una perforatrice per gallerie; e occasionalmente dalla superficie (in trincee coperte quando possibile) per stazioni, strutture ausiliarie, centro di soccorso stradale. Il collegamento con la stazione posteriore di Château de Vincennes deve essere realizzato in parte dalla superficie e in parte sottoterra.