I vantaggi del progetto

La RER A è la linea più trafficata della rete di trasporto dell'Île-de-France. Trasporta più di 1 milione di passeggeri al giorno, di cui circa 600.000 sulle parti della linea ad est di Châtelet – Les Halles. Asse strutturante ovest-est dell'Île-de-France, serve i principali poli del cuore dell'agglomerato. Vincennes è l'ultima stazione del tronco comune della RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay si trovano ciascuna su uno dei due rami orientali della linea (rispettivamente in direzione di Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).

La RER E collega Nanterre La Folie a Chelles e Tournan attraverso il polo di La Défense e Parigi. La stazione di Val de Fontenay è servita dalla diramazione Noisy-le-Sec – Tournan, che consente un collegamento con La Défense e Nanterre La Folie, passando per la Gare Saint-Lazare, Gare du Nord e Gare de l'Est. Il progetto Eole prevede di estendere la RER E a ovest fino a Mantes-la-Jolie. La prima sezione verso La Défense e Nanterre La Folie è stata aperta nel 2024 e l'estensione fino a Mantes-la-Jolie dovrebbe essere messa in servizio entro il 2027.