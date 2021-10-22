I vantaggi del progetto
Risparmio di tempo
La linea 1 estesa a Val de Fontenay offrirà ai passeggeri dell'estensione un notevole risparmio di tempo. Questi risparmi di tempo saranno particolarmente importanti per i futuri utenti delle nuove stazioni intermedie di Les Rigollots e Grands Pêchers.
Collegamenti
La linea 1 estesa si collegherà con la RER A ed E, la linea 15 Est, il tram T1 e l'autobus Bords de Marne a Val de Fontenay.
Linee RER A e RER E
La RER A è la linea più trafficata della rete di trasporto dell'Île-de-France. Trasporta più di 1 milione di passeggeri al giorno, di cui circa 600.000 sulle parti della linea ad est di Châtelet – Les Halles. Asse strutturante ovest-est dell'Île-de-France, serve i principali poli del cuore dell'agglomerato. Vincennes è l'ultima stazione del tronco comune della RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay si trovano ciascuna su uno dei due rami orientali della linea (rispettivamente in direzione di Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).
La RER E collega Nanterre La Folie a Chelles e Tournan attraverso il polo di La Défense e Parigi. La stazione di Val de Fontenay è servita dalla diramazione Noisy-le-Sec – Tournan, che consente un collegamento con La Défense e Nanterre La Folie, passando per la Gare Saint-Lazare, Gare du Nord e Gare de l'Est. Il progetto Eole prevede di estendere la RER E a ovest fino a Mantes-la-Jolie. La prima sezione verso La Défense e Nanterre La Folie è stata aperta nel 2024 e l'estensione fino a Mantes-la-Jolie dovrebbe essere messa in servizio entro il 2027.
Linea 15 Est
La linea 15 Est collegherà Saint-Denis-Pleyel a Champigny-Centre, passando per la stazione di Val de Fontenay. La stazione Val de Fontenay sulla linea 15 Est offrirà un collegamento con la stazione RER (A ed E) di Val de Fontenay, il tram T1 esteso, l'autobus Bords de Marne e la linea 1 della metropolitana estesa. La tratta Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre, compresa la stazione di Val de Fontenay, sarà messa in servizio entro il 2031.
Il tram T1 esteso a Val de Fontenay
Il tram T1 sarà esteso entro il 2028 dall'attuale capolinea di Noisy-le-Sec a Montreuil, quindi entro il 2030 fino a Val de Fontenay dove si collegherà con la linea 1. Quando entreranno in servizio i prolungamenti a ovest fino a Château de Malmaison e a est fino a Val de Fontenay, il tram T1 ammonterà a circa 40 km. Il capolinea Val de Fontenay del tram T1 sarà situato vicino alla stazione della linea 1.
Autobus Bords de Marne
L'autobus di alto livello Bus Bords de Marne prevede di collegare Val de Fontenay a Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, linea 16 della metropolitana), via Neuilly-Plaisance (RER A). L'autobus Bords de Marne offrirà un collegamento con la linea 1 dall'Allée des Sablons e/o dalla stazione degli autobus del polo Val de Fontenay.
Ristrutturazione delle reti di autobus
Il prolungamento della linea 1 fino a Val de Fontenay sarà accompagnato da una ristrutturazione della rete di autobus che serve i comuni del progetto. Le riflessioni relative a questa ristrutturazione saranno effettuate alcuni mesi prima della messa in servizio dell'estensione, al fine di dimensionare l'offerta il più vicino possibile alle esigenze osservate. L'obiettivo sarà quello di ottimizzare il servizio di autobus verso le principali stazioni o stazioni della rete ferroviaria, semplificare il percorso delle linee e servire quartieri finora isolati. Questa ristrutturazione terrà conto anche di quella intrapresa nell'ambito dell'estensione del tram T1 e nell'ambito del progetto della nuova linea Bus Bords de Marne.