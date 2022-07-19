Dichiarazione di progetto approvata e impegni per il miglioramento

Data di pubblicazione: 19 luglio 2022

Dopo l'inchiesta pubblica tenutasi dal 31 gennaio al 2 marzo 2022 e che ha raccolto 8.229 osservazioni, e dopo aver preso atto del rapporto della commissione d'inchiesta pubblicato il 2 maggio 2022, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités si è riunito il 12 luglio 2022 per agire sul follow-up del progetto.

All'unanimità, il consiglio ha approvato la dichiarazione di progetto con 2 modifiche e 7 impegni che migliorano il progetto dei proprietari del progetto e chiede ai prefetti di pronunciare la sua dichiarazione di pubblica utilità.

Trovate qui sotto:

> Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

> Il suo primo allegato "Motivi e considerazioni che giustificano l'interesse generale del progetto di estensione della linea 1 della metropolitana"

> Il suo secondo allegato "Misure per evitare, ridurre e compensare gli effetti negativi significativi del progetto di estensione della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay sull'ambiente o sulla salute umana"