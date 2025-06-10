Ritorno a scuola

A seguito di un'inchiesta pubblica caratterizzata da un'alta partecipazione e da opinioni contrastanti, Île-de-France Mobilités riprende gli studi per estendere la linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay.

Nel dicembre 2024, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato l'accordo di finanziamento che consentirà di approfondire gli studi preliminari di Schéma de ligne e preparare una nuova inchiesta pubblica. Questi studi, finanziati nell'ambito del CPER (Contratto di Piano Stato-Regione), saranno condotti sulla base dei risultati della prima inchiesta pubblica e delle decisioni del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.

L'autorità organizzatrice della mobilità ha la forte ambizione di applicare rigorosamente la sequenza di evitare, ridurre e compensare e di svolgere un'operazione esemplare dal punto di vista sociale, sanitario e ambientale in tutte le fasi del progetto.

Il dialogo con gli attori locali e le parti interessate delle fasi precedenti rimane una priorità per il cliente. Pertanto, Île-de-France Mobilités intende rafforzare questo legame al fine di garantire una progettazione del progetto in linea con le aspettative del territorio.

Questo approccio illustra il desiderio di Île-de-France Mobilités di conciliare le esigenze tecniche e le aspettative dei cittadini per realizzare un progetto condiviso per l'estensione della linea 1, strutturando per il futuro dei trasporti nella regione.