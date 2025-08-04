Avvio delle indagini geotecniche e idrogeologiche sul percorso

Nell'ambito della ripresa degli studi sul progetto di estensione della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay, la RATP avvierà diverse diagnosi sulla natura del suolo e delle falde acquifere lungo il percorso dalla fine di agosto 2025.

Queste indagini sul campo hanno lo scopo di integrare i riconoscimenti già effettuati in studi precedenti, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla precedente indagine pubblica e di caratterizzare meglio i suoli e le acque sotterranee. Alla fine:

Affinare le scelte tecniche e le modalità di esecuzione dell'opera in sicurezza;

Affinare la scelta della collocazione di ogni struttura;

Completare la valutazione ambientale del progetto.

I risultati saranno esposti nel fascicolo dell'inchiesta pubblica.

Le indagini condotte principalmente su spazi pubblici possono talvolta richiedere l'accesso a terreni privati. Ogni sondaggio può durare tra 2 settimane e 1 mese.

Sono previsti diversi tipi di riconoscimento: