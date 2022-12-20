La decisione dello Stato
Data di pubblicazione: 20 dicembre 2022
Il 14 dicembre 2022, lo Stato ha emesso la decisione di non dichiarare l'utilità pubblica del progetto così com'è. Mentre conferma e afferma l'utilità del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Val de Fontenay, il governo chiede ulteriori studi, in particolare per ottimizzare i suoi impatti ambientali.
Ile-de-France Mobilités, proprietaria congiunta del progetto, ricorda la necessità di continuare il progetto, gli impegni che ha già assunto nella sua dichiarazione di progetto per rispondere a ciascuna delle riserve sviluppate dalla commissione d'inchiesta. Ile-de-France Mobilité chiede allo Stato di impegnarsi con il CPER per continuare i suoi studi. Per maggiori dettagli, leggi il comunicato stampa.