Pubblicazione della relazione della commissione d'inchiesta
Data di pubblicazione: 6 maggio 2022
L'11 aprile 2022, la commissione d'inchiesta ha presentato la sua relazione al prefetto di Val-de-Marne in cui ha emesso un parere sfavorevole sul progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay.
Questo rapporto è stato inviato dalla Prefettura della Val de Marne a Ile-de-France Mobilités il 3 maggio 2022.
Ile-de-France Mobilités e RATP, in qualità di proprietari congiunti del progetto, effettuano un'analisi dettagliata di questo parere per decidere il seguito da dare.
Scarica il rapporto della commissione d'inchiesta.
Scarica il parere e le conclusioni motivate della commissione d'inchiesta