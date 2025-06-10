Reprise des études

À la suite d’une enquête publique marquée par une forte participation et des avis contrastés, Île-de-France Mobilités reprend les études pour prolonger la ligne 1 du métro jusqu’à Val de Fontenay.

Le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé en décembre 2024 la convention de financement qui permettra d’approfondir les études préliminaires de Schéma de principe et de préparer une nouvelle enquête publique. Ces études, financées dans le cadre du CPER (Contrat de Plan Etat-Région), seront conduites sur la base des enseignements de la première enquête publique et des décisions du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

L’autorité organisatrice des mobilités porte l’ambition forte d’appliquer strictement la séquence éviter, réduire et compenser et de mener une opération exemplaire sur les plans social, sanitaire et environnemental à toutes les étapes du projet.

Le dialogue avec les acteurs locaux et les parties prenantes des phases précédentes reste une priorité du maître d’ouvrage. Ainsi, Île-de-France Mobilités entend renforcer ce lien afin de garantir une conception du projet en adéquation avec les attentes du territoire.

Cette démarche illustre la volonté d’Île-de-France Mobilités de concilier exigences techniques et attentes citoyennes pour aboutir à un projet partagé pour le prolongement de la ligne 1, structurant pour l’avenir des transports dans la région.