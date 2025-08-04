Lancement des sondages géotechniques et hydrogéologiques sur le tracé

Dans le cadre de la reprise d’études du projet de prolongement de la ligne 1 du Métro à Val de Fontenay, la RATP va lancer plusieurs diagnostics sur la nature des sols et des nappes tout au long du tracé à partir de fin août 2025.

Ces sondages sur le terrain visent à compléter les reconnaissances déjà réalisées dans les études antérieures, en tenant compte des enseignements de la précédente enquête publique et à mieux caractériser les sols et les nappes. Ils permettront in fine :

D’affiner les choix techniques et la méthode de réalisation des travaux en toute sécurité ;

D’affiner les choix d’implantation de chaque ouvrage ;

De compléter l'évaluation environnementale du projet.

Les résultats seront exposés dans le dossier de l'enquête publique.

Les sondages majoritairement réalisés sur l’espace public pourront parfois nécessiter un accès à des terrains privés. Chaque sondage pourra durer entre 2 semaines et 1 mois.

Différents types de reconnaissances sont prévus :