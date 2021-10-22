EstensioneRosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

Metropolitana

La metropolitana 11 collega Châtelet (Parigi 1er) a Rosny-Bois-Perrier (93). L'ampliamento del Mairie des Lilas (93) a Rosny-Bois-Perrier (93) è stato inaugurato nel giugno 2024.

Attualmente in fase di studio, la sua estensione a Noisy-Champs (77) mira a servire meglio la vicina e media corona parigina offrendo un collegamento diretto tra due grandi centri di attività nella regione orientale dell'Ile-de-France.

I proprietari congiunti del progetto sono Île-de-France Mobilités e RATP.

Immagine 1 di 2

Scopri di più sull'estensione a Rosny-Bois-Perrier inaugurata nel giugno 2024
Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine et Marne
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
Società Grandi Progetti
RATP
Île-de-France Mobilités

Mappa

Figure chiave

12 minuti

tra Rosny-Bois-Perrier e Noisy-Champs

4

Nuove stazioni

10 km

Nuovi percorsi