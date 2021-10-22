EstensioneRosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

La metropolitana 11 collega Châtelet (Parigi 1er) a Rosny-Bois-Perrier (93). L'ampliamento del Mairie des Lilas (93) a Rosny-Bois-Perrier (93) è stato inaugurato nel giugno 2024.
Attualmente in fase di studio, la sua estensione a Noisy-Champs (77) mira a servire meglio la vicina e media corona parigina offrendo un collegamento diretto tra due grandi centri di attività nella regione orientale dell'Ile-de-France.
I proprietari congiunti del progetto sono Île-de-France Mobilités e RATP.
Figure chiave
12 minuti
tra Rosny-Bois-Perrier e Noisy-Champs
4
Nuove stazioni
10 km
Nuovi percorsi