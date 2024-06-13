EstensioneMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

La linea 11 della metropolitana collega Châtelet (Parigi 1er) a Rosny-sous-Bois (93).

L'estensione a Rosny-Bois-Perrier serve le città di Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-sous-Bois. Completa la rete di questa parte della Seine-Saint-Denis offrendo collegamenti con diverse linee di strutturazione della rete Ile-de-France.

Parallelamente alla sua estensione, la linea 11 si è evoluta e modernizzata con l'adattamento delle stazioni storiche e il rinnovo del materiale rotabile.