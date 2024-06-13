EstensioneMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

La linea 11 della metropolitana collega Châtelet (Parigi 1er) a Rosny-sous-Bois (93).
L'estensione a Rosny-Bois-Perrier serve le città di Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-sous-Bois. Completa la rete di questa parte della Seine-Saint-Denis offrendo collegamenti con diverse linee di strutturazione della rete Ile-de-France.
Parallelamente alla sua estensione, la linea 11 si è evoluta e modernizzata con l'adattamento delle stazioni storiche e il rinnovo del materiale rotabile.
Figure chiave
85 000
Abitanti e posti di lavoro serviti
6km
Nuovi percorsi
12minuti
tra Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier
5
Comuni attraversati
6
Nuove stazioni
10 100Viaggiatori
nelle ore di punta mattutine sull'estensione
1 min 45
tra ogni metro nelle ore di punta
30 100Viaggiatori
nelle ore di punta mattutine sulla linea estesa
Calendario
- 2010Consultazione con il garante
- 2011-2013Studi preliminari
- 2013Approvazione dello schema e dell'inchiesta pubblica
- 2014Dichiarazione di pubblica utilità e validazione del progetto preliminare
- 2015-2019Lavori preparatori
- 2016-2024Opere
- Estate 2023Arrivo del nuovo materiale rotabile MP14 a 5 carrozze
- 2023-2024Sistemazione delle stazioni, collaudo e corsa a secco
- Oggi13 giugno 2024Messa in servizio