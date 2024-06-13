EstensioneMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

Metropolitana

La linea 11 della metropolitana collega Châtelet (Parigi 1er) a Rosny-sous-Bois (93).

L'estensione a Rosny-Bois-Perrier serve le città di Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-sous-Bois. Completa la rete di questa parte della Seine-Saint-Denis offrendo collegamenti con diverse linee di strutturazione della rete Ile-de-France.

Parallelamente alla sua estensione, la linea 11 si è evoluta e modernizzata con l'adattamento delle stazioni storiche e il rinnovo del materiale rotabile.

Il treno di prova MP14 lascia la nuova officina di manutenzione sulla linea 11 a Rosny-sous-Bois - RATP INFRAS - Isabelle Bonnet
Il viadotto della linea 11 a Rosny-sous-Bois © RATP INFRA / Isabelle Bonnet

Stato
Francia Relance
Unione europea
Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
Città di Parigi
Società Grandi Progetti
RATP
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

85 000

Abitanti e posti di lavoro serviti

6km

Nuovi percorsi

12minuti

tra Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier

5

Comuni attraversati

6

Nuove stazioni

10 100Viaggiatori

nelle ore di punta mattutine sull'estensione

1 min 45

tra ogni metro nelle ore di punta

30 100Viaggiatori

nelle ore di punta mattutine sulla linea estesa

Calendario

  1. 2010
    Consultazione con il garante
  2. 2011-2013
    Studi preliminari
  3. 2013
    Approvazione dello schema e dell'inchiesta pubblica
  4. 2014
    Dichiarazione di pubblica utilità e validazione del progetto preliminare
  5. 2015-2019
    Lavori preparatori
  6. 2016-2024
    Opere
  7. Estate 2023
    Arrivo del nuovo materiale rotabile MP14 a 5 carrozze
  8. 2023-2024
    Sistemazione delle stazioni, collaudo e corsa a secco
  9. Oggi
    13 giugno 2024
    Messa in servizio

Finanziamenti e attori