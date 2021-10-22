Finanziamenti e attori
Il cast
I proprietari congiunti del progetto sono Île-de-France Mobilités e RATP.
Finanziamento
Infrastruttura per l'estensione
1.084 milioni di euro (valore 2014) finanziati dallo Stato (20%), dalla Regione Île-de-France (46%), dalla Société des Grands Projets (SGP) (28%) e dal dipartimento Seine-Saint-Denis (6%).
Ammodernamento della linea esistente
214 milioni di euro (valore 2014) finanziati dallo Stato (11%), dalla Regione Île-de-France (26%), dalla Città di Parigi (29%) e dalla RATP (34%).
Materiale rotabile (39 convogli)
310 milioni di euro (valore 2014) finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités
Sfruttamento
finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités