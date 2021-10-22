Metropolitana

EstensioneMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

Finanziamenti e attori

Il cast

I proprietari congiunti del progetto sono Île-de-France Mobilités e RATP.

Finanziamento
Infrastruttura per l'estensione

1.084 milioni di euro (valore 2014) finanziati dallo Stato (20%), dalla Regione Île-de-France (46%), dalla Société des Grands Projets (SGP) (28%) e dal dipartimento Seine-Saint-Denis (6%).

Ammodernamento della linea esistente

214 milioni di euro (valore 2014) finanziati dallo Stato (11%), dalla Regione Île-de-France (26%), dalla Città di Parigi (29%) e dalla RATP (34%).

Materiale rotabile (39 convogli)

310 milioni di euro (valore 2014) finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités
Sfruttamento

finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités

