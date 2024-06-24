EstensioneMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

La linea 14 della metropolitana, completamente automatica, collega Olympiades (Parigi 13) a Mairie de Saint-Ouen (93). L'estensione nord fino al municipio di Saint-Ouen (93) è in servizio da dicembre 2020.
L'estensione del municipio di Saint-Ouen (93) a Saint-Denis Pleyel (93) creerà un collegamento efficiente con la rete di trasporto pubblico esistente e futura collegando la rete esistente al futuro hub di interscambio di Saint-Denis Pleyel, il futuro punto di interconnessione di tre linee della metropolitana e due linee ferroviarie.
Figure chiave
1,7km
Nuovi percorsi
1
Nuova stazione
85secondi
tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino
Calendario
- 2013Consultazione
- 2014Inchiesta pubblica
- 2015Dichiarazione di utilità pubblica
- 2016Progetto preliminare
- 2017-2024Opere
- 24 giugno 2024Messa in servizio