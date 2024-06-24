Metropolitana

EstensioneMairie de Saint-Ouen > Saint-Denis Pleyel

La linea 14 della metropolitana, completamente automatica, collega Olympiades (Parigi 13) a Mairie de Saint-Ouen (93). L'estensione nord fino al municipio di Saint-Ouen (93) è in servizio da dicembre 2020.

L'estensione del municipio di Saint-Ouen (93) a Saint-Denis Pleyel (93) creerà un collegamento efficiente con la rete di trasporto pubblico esistente e futura collegando la rete esistente al futuro hub di interscambio di Saint-Denis Pleyel, il futuro punto di interconnessione di tre linee della metropolitana e due linee ferroviarie.

grandparisexpress.fr/ligne-14
Società Grandi Progetti
RATP
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

1,7km

Nuovi percorsi

1

Nuova stazione

85secondi

tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino

Calendario

  1. 2013
    Consultazione
  2. 2014
    Inchiesta pubblica
  3. 2015
    Dichiarazione di utilità pubblica
  4. 2016
    Progetto preliminare
  5. 2017-2024
    Opere
  6. 24 giugno 2024
    Messa in servizio

Scarica la scheda del progetto

Finanziamenti e attori