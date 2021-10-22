Finanziamenti e attori
Il cast
L'amministrazione aggiudicatrice del progetto è la Société des Grands Projets (SGP).
Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:
- assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
- guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria,
- studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità,
- finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture
155 milioni di euro (valore 2012) finanziati al 100% dalla Société des Grands Projets (SGP)
Materiale rotabile
72 milioni di euro (valore 2014) finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités
Sfruttamento
finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités