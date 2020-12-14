EstensioneSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

La linea 14 della metropolitana, completamente automatica, collegava Olympiades (Parigi 13) a Saint-Lazare (Parigi 8). L'estensione a nord fino a Mairie de Saint-Ouen (93) mira a desaturare la linea 13 della metropolitana servendo i quartieri del nord-ovest metropolitano. Prevede la creazione di due stazioni a Parigi (Pont Cardinet e Porte de Clichy), due stazioni a Clichy-la-Garenne e Saint-Ouen (Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen) e un sito di manutenzione e stoccaggio a Saint-Ouen nella zona di sviluppo concertato (ZAC) dei Docks.

Parallelamente all'estensione, le stazioni della linea 14 sono state modernizzate per adattarsi ai nuovi treni con maggiore capacità e accogliere nuovi passeggeri nelle migliori condizioni.