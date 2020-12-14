EstensioneSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

Metropolitana

La linea 14 della metropolitana, completamente automatica, collegava Olympiades (Parigi 13) a Saint-Lazare (Parigi 8). L'estensione a nord fino a Mairie de Saint-Ouen (93) mira a desaturare la linea 13 della metropolitana servendo i quartieri del nord-ovest metropolitano. Prevede la creazione di due stazioni a Parigi (Pont Cardinet e Porte de Clichy), due stazioni a Clichy-la-Garenne e Saint-Ouen (Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen) e un sito di manutenzione e stoccaggio a Saint-Ouen nella zona di sviluppo concertato (ZAC) dei Docks.
Parallelamente all'estensione, le stazioni della linea 14 sono state modernizzate per adattarsi ai nuovi treni con maggiore capacità e accogliere nuovi passeggeri nelle migliori condizioni.

Un treno della metropolitana alla stazione Mairie de Saint-Ouen sulla linea 14
Un treno della metropolitana alla stazione Mairie de Saint-Ouen sulla linea 14

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento Hauts-de-Seine
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
Città di Parigi
Società Grandi Progetti
RATP
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

96.100 abitanti

e 72.000 posti di lavoro serviti

5.8 km

Nuovi percorsi

3 comuni

servito

12 500

Passeggeri giornalieri nelle ore di punta mattutine sull'estensione

4

Nuove stazioni

1 min 45

tra ogni metro nelle ore di punta

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2010
    Consultazione con il garante
  2. 2011
    Diagramma a blocchi
  3. 2012
    Inchiesta pubblica, dichiarazione di pubblica utilità (DUP) e progetto preliminare
  4. 2013
    Studi dettagliati
  5. 2014-2019
    Opere
  6. Dicembre 14, 2020
    Messa in servizio dell'estensione

Dicembre 14, 2020